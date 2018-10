"Liebe und Willkommen sind jedes für sich Schlagworte, aber sie gehören zusammen und das international oder weltweit", erklärt Peter Hutschenreuter aus Lindau seine Motivation, die beiden Bilder zu malen, die jetzt unter anderen in Wittenhofen ausgestellt sind. Sie sind in Airbrush-Technik hergestellt und mit kräftigen fluoresszierenden Farben, so dass sie im Dunkeln, bei Schwarzlicht, leuchten.

Die verschiedenen Schriften in beiden Werken bedeuten jeweils Liebe und Willkommen in verschiedensten Sprachen – daher die Internationalität und das war der Plan von Hutschenreuter. Und woher holt er die Ideen für seine Bilder? "Manchmal habe ich Eingebungen, Inspirationen oder Vorstellungen oder meine Frau Karin hat eine Idee und dann ist es für mich ein Nervenkitzel, dies umzusetzen", sagt der Künstler.

Man könne mit Airbrush unmögliches möglich machen und diese Technik könne oftmals fotorealistisch sein. Außerdem hätte er viel Mut zur Farbe. "Ich bin zu Beginn eines Werkes oftmals sehr skeptisch aber wenn es dann fertig ist, bin ich echt begeistert", erklärt Karin Hutschenreuter.

Peter Hutschenreuter zeigt seine Bilder im aktuellen Kunstschaufenster, eine neue Ausstellung im ersten Stock des Rathauses. Dazu gehört, dass der Künstler an einem Tag persönlich vor Ort ist, um mit Besuchern und Interessenten über seine Werke zu sprechen, wie es jetzt Peter Hutschenreuter – Hupe-Design – angeboten hatte. "Es freut mich als Künstler natürlich sehr, wenn die Leute meine Werke anschauen", erklärt Hutschenreuter.

Das sei besser, als wenn die Bilder beim ihm zuhause sind oder in Kunstgalerien. Es gehe auch darum, Kunst zu den Menschen zu bringen und sie dafür zu interessieren. Für kommendes Frühjahr ist bereits wieder eine größere Ausstellung im Rathaus mit mehreren Künstlern geplant.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein