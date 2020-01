Von einem eher ruhigen und trotzdem ereignisreichen Jahr berichtete der Schriftführer der Freiweilligen Feuerwehr Deggenhausertal, Manuel Haag, bei der Hauptversammlung im Saal des Feuerwehrgerätehauses in Wittenhofen. „Die Feuerwehr hatte im Berichtsjahr 2019 insgesamt 39 Einsätze – das waren 14 weniger als im Jahr zuvor. Für Brand- und Technische-Hilfe-Einsätze wurden 1454 Stunden geleistet und für Feuerwehrsicherheitswachdienste bei Veranstaltungen wie Sackball, DLRG-Ball sowie Halloween-Party weitere 172 Stunden.“

Deggenhausertal So geht es im Deggenhausertal 2020 weiter: Kontinuierliche Entwicklung der Gemeinde Das könnte Sie auch interessieren

Viele technische Hilfeleistungen

Einen Großbrand gab es im vergangenen Jahr nicht in Deggenhausertal. Den Schwerpunkt bildeten einmal mehr technische Hilfeleistungen mit 27 Einsätzen, betonte Manuel Haag. Besonders hob er in diesem Zusammenhang den Einsatz Ende Februar hervor, als rund 30 Kubikmeter Gülle in die Aach geflossen waren. Die Feuerwehr blockierte den entsprechenden Zulauf zur Aach und saugte die Gülle ab. Da sich die Verschmutzung bis nach Salem hinzog, pumpte die dortige Wehr mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks die Gülle ab.

Einsätze wegen umgestürzter Bäume

Fünf Einsätze hatte die Wehr am 15. Juni, als an verschiedenen Stellen im Tal durch Windböen umgestürzte Bäume beseitig werden mussten. Außerdem war die Feuerwehr bei verschiedenen Verkehrsunfällen im Einsatz und musste unter anderem bei Harresheim eine eingeklemmte Person aus einem Fahrzeug befreien, berichtete der Schriftführer weiter.

51 Übungen und Besprechungen, Mitglieder machen Schulungen

Um diese anspruchsvollen ehrenamtlichen Tätigkeiten an 365 Tagen im Jahr qualifiziert leisten zu können und stets auf dem aktuellen Stand zu sein, wurden 2019 51 Übungen und Besprechungen abgehalten, zählte Manuel Haag auf: darunter unter anderem Zugübungen, Absturzsicherungsübungen, Maschinistenweiterbildungen und Übungen der Führungsgruppe. 13 Wehrleute besuchten demnach Lehrgänge und Schulungen, neun Mitglieder absolvierten als Wettkampfgruppe das bronzene Abzeichen.

Bürgermeister Fabian Meschenmoser (links) und Kommandant Karl-Heinz Bentele (rechts) gratulierten diesen Mitgliedern zu ihren Beförderungen: Sascha Dehoff, Oliver Silz, Simon Kapler, Julian Fedder, Dennis Klein, Julia Uricher und Andreas Uricher (von links). | Bild: Wolf-Dieter Guip

Darüber hinaus gab es laut Manuel Haag zahlreiche weitere Aktivitäten, die auch der Stärkung der Kameradschaft untereinander dienten, zum Beispiel das Familiengrillfest und ein Besuch bei den Feuerwehrfreunden in Uzwil in der Schweiz. Aktuell verfügt die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal über 82 aktive Feuerwehrmänner und -frauen, 38 Mitglieder der Alterswehr und 15 Nachwuchskräfte in der Jugendfeuerwehr.

Kommandant Karl-Heinz Bentele begrüßte Theo Lechner, Diana Merkel, Lisa Frey, Oliver Silz, Maxi Hörth, Jonas Merk und Fabian Moll (von links) als neue Mitglieder der aktiven Feuerwehr. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Kommandant Karl-Heinz Bentele verwies auf notwendige Maßnahmen im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans: „Im vergangenen Jahr haben wir einen Mannschaftstransportwagen mit Führungsausstattung angeschafft und fast alle Kameradinnen und Kameraden mit neuen Ausgehuniformen ausgestattet.“

Abschied in die Altersabteilung In die Altersabteilung verabschiedet wurden Wilfried Hügle, Otto Hecht und Rolf Göller. Wilfried Hügle war 49 Jahre in der Feuerwehr aktiv, davon elf Jahre als Abteilungskommandant, 23 Jahre als Zugführer und 35 Jahre als Mitglied des Ausschusses. Otto Hecht war 46 Jahre aktiv, davon 37 Jahre als Gerätewart und 30 Jahre als Mitglied des Ausschusses. Rolf Göller war 40 Jahre aktiv und scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus.

Neues Löschfahrzeug soll Anfang 2021 in Dienst gestellt werden

Auch im Fuhrpark der Feuerwehr gibt es Veränderungen: So hat man 2019 die europaweite Ausschreibung für ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 10 auf den Weg gebracht. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Ulm.

Deggenhausertal Neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr kann 2000 Liter Wasser transportieren Das könnte Sie auch interessieren

Wie Karl-Heinz Bentele ankündigte, wird das neue Fahrzeug wohl Anfang des Jahres 2021 ausgeliefert und in Dienst gestellt. „Noch ist der Mannschaftsstand unserer Wehr zufriedenstellend und die Einsatzfähigkeit gewährleistet“, betonte der Kommandant. Die Qualität der Jugendarbeit entscheide über die künftige Qualität der Wehr.

Lob für fleißige Probenbesucher Zum Abschluss der Generalversammlung sagte Kommandant Karl-Heinz Bentele: „Zum Schluss möchte ich mich noch bei vier Kameraden für ihren lückenlosen Probenbesuch 2019 bedanken: Das sind Norbert Steidle, Wilfried Schmid, Andreas Uricher und Marco Seifert. Ihr seid ein Vorbild für alle.“ Für ihn sei das Engagement der vier Männer der Beweis, dass Feuerwehrdienst Spaß machen könne und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung darstelle.

Kommandant: Mittelfristig weitere Neuanschaffung notwendig

Bürgermeister Fabian Meschenmoser betonte: „Die Vorbereitung für die Beschaffung des neuen LF 10 war sehr gut. Der Fuhrpark der Feuerwehr wird im kommenden Jahr sehr gut sein, sodass die Verwaltung und der Gemeinderat zunächst Ruhe vor Forderungen der Feuerwehr haben werden.“ Der Kommandant entgegnete darauf, dass ein weiteres Fahrzeug in die Jahre gekommen sei und mittelfristig mit einer weiteren Neuanschaffung gerechnet werden müsse.