von Angelina Sortino

Bereits zum 38. Mal sorgte die DLRG-Ortsgruppe Deggenhausertal mit dem von ihr organisierten Ball am vergangenen Fasnetsfreitag für Partystimmung in der Alfons-Schmidmeister-Halle. Das Publikum der Veranstaltung war, wie auch in den vergangenen Jahren, ein Mix verschiedener Generationen. "Wenn wir nur die Jungen ansprechen wollten, dann hätten wir einen DJ gebucht", erklärte Organisator Harald Nagel. Stattdessen setzte die Ortsgruppe auf eine Mischung aus der Partyband "Freibier" und verschiedenen Lumpenkapellen.

Lorena Kast (links) und Tanja Ströhle haben noch lange nicht die Nase voll von der Fasnet. Laut ihrer Aussage war der DLRG-Ball nicht die letzte närrische Veranstaltung, die die zwei Freundinnen besuchen werden. | Bild: Angelina Sortino

Doch die jungen Partygäste fanden auch an dieser Musikauswahl gefallen. Die 24-jährige Lorena Kast lobte: "Musik und Preise sind hier super." Die 16-jährige Sophia Jehle sagte: "Ich finde cool, dass hier auch Lumpenkapellen spielen!" Den Tipp, sich den DLRG Ball auf keinen Fall entgehen zu lassen, hatten Sophia Jehle und ihre Freundin Sonja Wiggenhauser jedoch von einer anderen Generation erhalten. "Meine Mutter hat, wie viele andere, oft von hier geschwärmt, deshalb sind wir heute hergekommen," berichtete Sonja Wiggenhauser.

Die Partyband "Freibier" sorgt schon seit mehreren Jahren in Folge für gute Stimmung auf dem Ball der DLRG-Ortsgruppe Deggenhausertal. | Bild: Angelina Sortino

Die Einnahmen des Balls fließen laut Nagel in die Jugendarbeit. Die Jugend wurde auch aktiv in die Vorbereitungen miteinbezogen. "Wir legen bei unserem Ball viel Wert auf Dekoration. Beim Schmücken der Halle hat unser Nachwuchs richtig Zeit investiert." Während der Veranstaltung waren 50 DLRG-Mitglieder im Einsatz, sagte Nagel.