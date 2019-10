Im Mai hatten sich rund 30 Ministranten aus der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal an der bundesweiten 72-Stunden-Aktion, einer Initiative des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend, beteiligt. Ohne vorher von dem konkreten Projekt gewusst zu haben, galt es in eben diesen 72 Stunden einen Bikepark im Sportbereich hinter der Grundschule und dem Hallenbad in Wittenhofen zu errichten. Eine herausfordernde Aufgabe, die den jungen Leuten mit etlichen zusätzlichen freiwilligen Unterstützern und vor allem vielen Sponsoren für Material, Hilfsmittel sowie Speisen und Getränken gelungen ist.

Anlage ist bereits Treffpunkt für Jugendliche geworden

Am vergangenen Sonntag trafen sich erneut zahlreiche Jugendliche beim Bikepark, um sich über die bisherigen Erfahrungen auszutauschen und um die Fortsetzung der Arbeiten an der Anlage zu planen. Denn die 72-Stunden-Aktion, die von Gemeindereferentin Gudrun Grupp-Schäfer begleitet wird, geht im Tal weiter. Als Verantwortliche fungieren vonseiten der Jugendlichen Erik Thomas und Jan Föhl. Thomas erklärte: „Die Anlage hat sich bereits zu einem Treffpunkt für die Jugend im Tal entwickelt. Sie wird gut angenommen, es sind oft Leute da und es hat sich sogar schon eine eigene WhatsApp-Gruppe gebildet.“

Bauhof unterstützt bei Arbeiten

Der Bikepark sei in einem sehr guten Zustand, dennoch seien einige Ausbesserungsarbeiten erforderlich. Aber vor allem soll die Anlage noch erweitert werden, um die Attraktivität zu zu steigern. Jetzt wurden eben diese Arbeiten geplant. Unterstützt werden die Jugendlichen dabei vom Bauhof der Gemeinde, gerade wenn es um die Bereitstellung von Maschinen geht.

Um ein optimales Ergebnis für die Jugendliche zu erzielen, würden noch Sponsoren zur Finanzierung von Baumaterialien gesucht, erklärten die Verantwortlichen. Gudrun Grupp-Schäfer betonte abschließend: „Mich begeistert die tolle Zusammenarbeit von Kirche und Gemeinde, den Ministranten und anderen Jugendlichen sowie den vielen Sponsoren, die uns schon bisher großzügig unterstützt haben.“

Interessierte können sich an die Gudrun Grupp-Schäfer wenden, die das Projekt koordiniert. E-Mail-Adresse: schaeferbergheim@freenet.de