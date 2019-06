Wie verbringt die Jugend im Deggenhausertal ihre Freizeit? Welche Angebote gibt es für junge Menschen auf dem Dorf – abgesehen von Vereinsaktitvitäten?

Fahrrad, Skateboard und Chillen

Der 15-jährige Ben aus Wittenhofen und sein 16-jähriger Freund Laurin aus Obersiggingen sind mit ihren Fahrrädern rund um die Schule, Hallenbad und Rathaus unterwegs. „Wir fahren in unserer Freizeit gern mit dem Fahrrad hier in Wittenhofen, aber auch im Wald, den wir erkunden“, sagt Ben und Laurin ergänzt: „Auch gehen wir gerne Skateboard fahren auf dem kleinen Platz hinterm Bad. Manchmal treffen sie sich auch im anderen beim Netto-Markt, holen sich was zu trinken und quatschen einfach.“

Das erste Rockfest auf dem Dorfplatz in Urnau im vergangenen Jahr kann als großer Erfolg eingeordnet werden. Die Veranstaltung geht am 22. Juni in die zweite Auflage. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Die zwei Freunde sind mit ihrer Freizeitgestaltung eigentlich zufrieden, zumal es viele Feste und Umzüge im Tal gebe – nur ein Kino würde fehlen. Auf dem Weg in die Mediothek ist der elfjährige Noah aus Wittenhofen.

Er geht in die Realschule in Wilhelmsdorf, fährt gerne Fahrrad und trifft sich mit Freunden. Außerdem geht er öfters zum Fußball spielen auf dem Platz hinter der Mediothek und manchmal liest er gerne ein Buch. Die 14-jährige Lena Raible aus Untersiggingen geht in Überlingen zur Schule: „Dort bin ich auch in meiner Freizeit oft mit Freundinnen in unterwegs.“

Das sagen die Jugendlichen

Lena geht dann mit den Freundinnen zum Essen oder ins Kino, außerdem ist sie Mitglied einer Tanzgruppe. Ihr, wie mehreren anderen jungen Leuten, fehlt ein Jugendtreff in Deggenhausertal, so wie es sie in Markdorf und Bermatingen gibt. „Ich bin bei uns zuhause viel auf dem Hof unterwegs und unternehme am Wochenende viel mit der Familie“, erklärt die 14-jährige Anna Schäfer aus Mennwangen, die sonst hauptsächlich in der DLRG und beim Fußball aktiv ist.

Alina Berger hat ältere Freundinnen. „Mit denen gehe ich manchmal in Friedrichshafen oder in Ravensburg ins Kino“, meint die 14-jährige, weil man dorthin gut mit dem Bus komme.

„Ich spiele gerne mit meinen Haustieren, schaue auf dem Handy Videos an und bin gerne im Garten“, sagt die 13-jährige Lena Kaplan aus Untersiggingen, die auch gerne nach Friedrichshafen ins Kino geht, Fußball spielt und in der DLRG ist.

Das sagen die Eltern

Martina Kuger wohnt in Azenweiler, sie hat zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren: „Wir wohnen ja fast auf dem Höchsten, die Kinder sind eher selten im Tal, sie spielen eher draußen in der Natur. Aber es gibt ja auch die Mediothek und das Hallenbad.“

Christiane Hartmann ist Konrektorin an der Grundschule, ihre Kinder sind inzwischen über 30 Jahre. Zu deren Jugendzeit gab es den Wunsch nach einem Jugendraum, erinnert sich Hartmann. „Ich selbst war damals mit anderen Eltern aktiv, da eine Möglichkeit zu schaffen. Letztlich scheiterten die Möglichkeiten immer an Personen, die den Raum, damals war das Dorfgemeinschaftshaus in Untersiggingen im Gespräch, betreuen würden.“

Eie Idee gerade auch für junge Leute: Zum Auftakt des Dorffests in Limpach im vergangenen Jahr zum Summernight-Brass-Festival spielte die Gruppe „Blechwerk“ und sorgte mit modernen Stücken für gute Laune. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Es hatte auch eine Zeitlang einen Jugendraum im Pfarrhaus in Roggenbeuren gegeben, der von der Katholischen Jungen Gemeinde betreut worden war. Seit mehreren Jahren gibt es bereits Überlegungen wieder einen Jugendtreff zu installieren.

Das sagt der Bürgermeister

Hierzu Bürgermeister Fabian Meschenmoser: „Es wurde mal angedacht, in Kooperation mit dem Familientreff speziell etwas für Mädchen anzubieten. Das wurde zunächst etwas nach hinten gestellt, um sich mit den bisherigen Angeboten mehr zu beschäftigen.“