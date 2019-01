Von Schnee-Chaos im Gebiet der Gemeinde Deggenhausertal und sogar auf dem Höchsten keine Spur. Und auch auf Strecken, die durch Wald führen sowie auf erheblichen Steigungen, wie beispielsweise von Wittenhofen nach Azenweiler, haben Autofahrer offenbar keine Probleme.

Die Räum- und Streufahrzeuge des Landkreises und der Gemeinde Deggenhausertal sind pausenlos unterwegs, sodass die Straßen – auch die Nebenstraßen – frei sind. Es wird gute Arbeit geleistet.

Winterdienst im Deggenhausertal: Bis auf den Höchsten sind auch die Räumfahrzeuge der Gemeinde unterwegs und müssen immer wieder kommen, umd die Strecken möglichst frei zu halten. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Rund 21 Kilometer Loipen sind gespurt

Höchsten-Wirt Hans-Peter Kleemann, der um die am Donnerstag um die Mittagszeit die 21 Kilometer Loipen auf und um den Höchsten gespurt hat: "Die Loipen gehen ja teilweise auch durch den Wald, ich habe auf meiner zweistündigen Runde keinen Schneebruch gesehen". Nur einige Eschen lassen die Zweige hängen, beobachtete Kleemann.

Tief verschneit: Der Fuchsbrunnen in Untersiggingen ist vollständig eingeschneit. Nur die Fuchs-Figuren schauen noch aus den weißen Massen hervor. Im Hintergrund das Kinderhaus. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Kinder-Skilift auf dem Höchsten

Hans-Peter Kleemann sorgt gemeinsam mit Raimund Silbereis, der auf dem Höchsten wohnt, ehrenamtlich dafür, dass Wintersportler endlich die weiße Pracht nutzen können. "Zunächst war es reiner Pulverschnee, der allerdings im Laufe des Tages etwas schwerer geworden ist", freut sich Kleemann, der aktuell den Kinder-Skilift auf dem Höchsten vorbereitet. Dieser Lift wird jetzt von Freitag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr in Betrieb sein. So wird am bevorstehenden Wochenende einiges für Wintersportler auf dem Höchsten geboten sein, denn die Schneelage ist exzellent, wie es heißt.

In den Wäldern in Deggenhausertal wurde bisher kein Schneebruch gemeldet, wenn auch auf dem Höchsten gut ein halber Meter Schnee gefallen ist. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Noch kein Schneebruch gemeldet

Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärt auf Nachfrage des SÜDKURIER: "Der Gemeindeverwaltung ist bisher noch kein Schneebruch in Deggenhausertal gemeldet worden und auch die Freiwillige Feuerwehr hat noch nicht ausrücken müssen, um große Äste oder gar umgestürzte Bäume zu beseitigen."

Die Bäume auf dem Höchsten sind verschneit und bieten vereinzelten Ski-Langläufern eine herrliche Kulisse. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Bürgermeister Meschenmoser freut sich über den schönen Schnee und dass jetzt winterliche Stimmung im Tal herrscht.