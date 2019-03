Ein kleiner Hocker und eine Schubkarre aus Kiefer- und Buchenholz: Das sind die Arbeitsproben, mit denen sich Schreiner Manuel Nadler den ersten Platz beim Leistungswettbewerb der Deutschen Handwerksjugend auf Kammerebene und den dritten Platz auf Landesebene gesichert hat. „Das Holzhandwerk hat mich schon immer fasziniert“, sagt der 21-Jährige, der seine Ausbildung in der Schreinerei Heusel in Deggenhausertal gemacht hat, zu seinem Erfolg.

Dritter Platz auf Landesebene: Die Schubkarre aus Buchen- und Kieferholz fertigte Junghandwerker Manuel Nadler innerhalb eines Tages. | Bild: Claudia Wörner

Prüfer bewerten Endergebnis und Arbeitsweise der Junghandwerker

Bei beiden Prüfungen hatte Nadler jeweils einen Tag Zeit, um das geforderte Arbeitsstück herzustellen. "Unser Werkzeug haben wir selbst mitgebracht. Am Morgen bekamen wir die Aufgabe und das Holz und dann ging es los", erzählt er. Beim Landeswettbewerb in Stuttgart sei auch sein Gesellenstück, eine Holz-Glas-Vitrine mit integrierten Leuchten, nochmals bewertet worden. Die Prüfer hätten sich nicht nur das Endergebnis angeschaut, sondern auch, wie die Junghandwerker arbeiten. Am Ende hatte Nadler nur drei von insgesamt 100 Punkten weniger als der Landessieger.

Der beste Hocker von insgesamt neun beim Kammerwettbewerb der Schreiner. | Bild: Claudia Wörner

"Wusste schon in der Grundschule, dass ich das später machen will"

Mit der erfolgreichen Ausbildung zum Schreiner hat Manuel Nadler bereits den zweiten Gesellenbrief in der Hand. „Mit 15 habe ich den Hauptschulabschluss gemacht und erst mal Zimmerer gelernt“, erzählt er. Mit Holz ist er schon seit seiner Kindheit vertraut, hat sein Vater doch die Schreinerei und Zimmerei Nadler in Kirnbach bei Pfullendorf. „Ich wusste schon in der Grundschule, dass ich das später auch mal machen will.“

21-Jähriger wollte Ausbildungen nicht im elterlichen Betrieb machen

Für den jungen Mann kam aber nicht in Frage, seine Ausbildungen im elterlichen Betrieb zu absolvieren. Er wollte keine Sonderrolle im Team und über den Tellerrand hinausschauen. Mit der Schreinerei Heusel in Deggenhausertal hat er einen passenden Ausbildungsbetrieb für seine zweite Lehre gefunden. „Hier werden ausschließlich individuelle Maßanfertigungen nach Kundenwunsch gefertigt. Das finde ich viel interessanter als die industrielle Möbelfertigung“, sagt Nadler.

„Die Berufe im Holzhandwerk sind sehr abwechslungsreich und abends geht man zufrieden heim. “ – Schreinermeister Peter Heusel | Bild: Claudia Wörner

Schreiner- und Zimmererhandwerk sind Manuel Nadler gleich lieb. "Wenn es regnet oder schneit, ist es in der Schreinerei natürlich angenehmer." Aber in beiden Berufen sehe man am Abend unmittelbar das Ergebnis seiner Arbeit – selbst entworfene und gefertigte Möbel, Haustüren oder Dachstühle bis hin zum kompletten, mit Holz verkleideten Haus.

Intensive Vorbereitung auf Prüfungen und Wettbewerbe

Schreinermeister Peter Heusel war nicht sehr überrascht über die Wettbewerbserfolge seines Azubis. „Manuel hatte von Anfang an Interesse und seine Erstausbildung war natürlich ebenfalls hilfreich“, erzählt der ehemalige Chef. Vor der Gesellenprüfung und den Wettbewerben gab er ihm jeweils eine Woche Zeit, um sich intensiv auf die entscheidenden Tage vorzubereiten. Entsprechend professionell sehen die Eckverbindungen am Hocker und an der Schubkarre aus. „Das sind klassische Schwalbenschwanzzinken“, erklärt Nadler und zeigt, dass sich an beiden Arbeitsproben nur jeweils vier Schrauben befinden.

Nadler erhält Meisterstipendium und Begabtenförderung

Seit Januar besucht Manuel Nadler die Meisterschule für Zimmerer in Biberach. Nach einem Jahr Vollzeitunterricht wird er aller Wahrscheinlichkeit nach den Meisterbrief in der Tasche haben. Aufgrund seiner hervorragenden Prüfungsergebnisse – er erzielte innerhalb der Handwerkskammer Ulm den dritten Platz der Gesellenbriefe in allen Bereichen – erhielt er sowohl ein Meisterstipendium als auch Begabtenförderung. So lasse sich das Jahr auf der Meisterschule finanziell besser stemmen. „In zwei Jahren kann ich mir vorstellen, bei meinem Vater im Betrieb einzusteigen“, sagt der Junghandwerker über seine Pläne. Die Walz, bei der Zimmerer mindestens zwei Jahre lang von einem Arbeitgeber zum anderen durchs Land ziehen, sei nichts für ihn.

Azubis brauchen räumliches Vorstellungsvermögen

Peter Heusel bedauert, dass ihn sein erfolgreicher Azubi verlassen hat. "Aber ich habe Verständnis für seine Pläne." Über zu wenig Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz als Schreiner kann sich Heusel nicht beklagen. In den vergangenen Jahren seien es eher wieder mehr geworden, erzählt er: „Aber Schreiner ist nicht gerade der einfachste Handwerksberuf und nicht jeder Bewerber ist geeignet“, so der Schreinermeister. Mitbringen müssten seine Azubis räumliches Vorstellungsvermögen und ein vernünftiges Auftreten. Sie sollten selbstständig arbeiten können und teamfähig sein. „Das ist in meinem kleinen Betrieb sehr wichtig.“ Für den Schreinerberuf braucht man mindestens den Hauptschulabschluss, aber Heusel hat auch schon einige Abiturienten ausgebildet.

Interesse am Beruf als wichtige Voraussetzung

Wenn Heusel und Nadler bei Jugendlichen für ihren Beruf werben, sind sie einer Meinung: „Die Berufe im Holzhandwerk sind sehr abwechslungsreich und abends geht man zufrieden heim“, sagt Heusel. Wichtig ist beiden der Bezug zur Arbeit und der Kontakt zu den Kunden. „Wichtig ist vor allem, dass man erst mal von sich aus Interesse an dem Beruf mitbringt“, ergänzt Nadler.