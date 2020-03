Vor 18 Jahren wurde der Verein Hilfe von Haus zu Haus in Deggenhausertal gegründet und erfährt heute – in Zeiten der Corona-Pandemie – eine ganz besondere Bedeutung. Nahezu gleichlautend machen die Gemeindeverwaltung und die Seelsorgeeinheit Deggenhausertal, vertreten durch Pfarrer Jürgen Schmidt, in Veröffentlichungen darauf aufmerksam, dass Hilfe von Haus zu Haus „allen Personen, die zur Risikogruppe gehören“ – insbesondere älteren und älteren alleinstehenden Menschen – einen Einkaufsdienst anbieten. Bei Bedarf bei Einsatzleiterin Irene Hafen unter Telefon 0 75 55/9 29 91 99 melden. Gerne kann auch selbst eine Nachbarschaftshilfe organisiert werden.

Finanziert aus Spenden und Beträgen

Auf Nachfrage des SÜDKURIER sagt Irene Hafen: „Es handelt sich hier nicht um einen allgemeinen Einkaufsdienst. Er ist vor allem für Menschen gedacht, die niemanden haben, der ihnen etwas besorgen kann, die älter, gebrechlich oder krank sind.“ Der Verein Hilfe von Haus zu Haus wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, die Altenhilfe und Gesundheitsförderung in Deggenhausertal zu unterstützen. Seinerzeit hatte die Pfarrgemeinde Starthilfe gegeben und heute finanziert sich der Verein aus Spenden und Beträgen, die von Kranken- und Pflegekassen bezahlt werden. Diese Leistungen wurden von rund 30 Helferinnen und Helfer erbracht.

„Aus unterschiedlichsten Gründen sind nicht immer alle Helfer einsatzfähig und die Helfer arbeiten ja auch ehrenamtlich“, erklärt Vorstandsvorsitzende Hildegard Kenzler. Und sie betont, dass dringend weitere Helferinnen und Helfer gesucht würden, weil die Häufigkeit der Einsätze steigt und man strebe an, alle erforderlichen Hilfen leisten zu können.

Wer Hilfe braucht, wird beraten

Wer Hilfe braucht, wird von Einsatzleiterin Irene Hafen gerne beraten. Die Dienste können je nach Bedarf einmalig, gelegentlich oder über einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen werden. Für die Dienste wird ein Stundensatz zuzüglich der angefallenen Fahrtkosten berechnet.

Infolge des Coronavirus ist auch das kirchliche Leben in Deggenhausertal starkt eingeschränk. Hier die Pfarrkirche St. Georg in Limpach. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Pfarrer Jürgen Schmidt gibt einige Hinweise zum kirchlichen Leben im Tal, das durch den Corona-Virus eingeschränkt ist: Die Gottesdienste finden ab sofort bis zum 3. April nicht statt, dann wird neu entschieden. Die Kirchen bleiben zum privaten Gebet geöffnet. Der Besuchsdienst zu den Geburtstagen wird ausgesetzt, Taufen können nicht stattfinden, Verabschiedungsfeiern wie Rosenkranz/Requiem sind derzeit nicht möglich. Krankenkommunion und Krankensalbung sollen nur in Ausnahmefällen gespendet werden.