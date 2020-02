Deggenhausertal-Wittenhofen vor 40 Minuten

Hebsack-Geister und närrische Bürger ziehen durch Wittenhofen und stellen den Narrenbaum auf

Die Narrenzunft Hebsack-Geister und die Zimmermannsgilde haben am Wochenende den Narrenbaum auf dem Busparkplatz in Wittenhofen in die Senkrechte gestellt.