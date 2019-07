Wie viel eine gute Vorbereitung wert ist, zeigte sich am Sonntag beim Sommerfest des Musikvereins Roggenbeuren. Die Wetterprognosen erwiesen sich als recht unstet, also entschied man sich kurzerhand für eine doppelte Absicherung, wie Viola Baumann, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, berichtet: „Wir haben sowohl draußen vor der Grundschule als auch in der Alfons-Schmidmeister-Halle aufgebaut, um kurzfristig reagieren zu können.“ Für den Sonntag jedenfalls bekam die Halle wegen des Regens den Zuschlag.

Ohne seine fleißigen Helfer, die vor und hinter den Kulissen dafür Sorge tragen, dass alles reibungslos abläuft, könnte das Sommerfest gar nicht gsstemmt werden: Willie Weigele (von links), Klaus Waibel, Axel Weigele, Joachim Jegler und Peter Waibel. | Bild: Jan Manuel Heß

Programm hat einiges zu bieten

Doch ganz gleich ob drinnen oder draußen, das Programm hatte einiges zu bieten. Erstmals fand am Morgen vor Beginn des Frühshoppens ein Gottesdienst mit Pfarrer Jürgen Schmidt statt. Im Anschluss unterhielt bis in den Nachmittag der Musikverein Öflingen unter der Leitung von Rolf Gallmann. „Mit dem Musikverein Öflingen verbindet uns eine langjährige Freundschaft und wir freuen uns daher sehr, dass sie endlich mal wieder bei uns zu Besuch sein können“, sagte Baumann.

Anton Rist 25 Jahre Vorsitzender des Vereins

Einen Höhepunkt stellte die Ehrung des Vorsitzenden Anton Rist dar, der für seine 25-jährige Tätigkeit als Chef des Vereins die höchste Auszeichnung im Blasmusikverband verliehen bekam: die Erich-Ganzenmüller-Medaille. Dem Anlass entsprechend war eigens der Vorsitzende des Blasmusikverband Baden-Württemberg, Rudolf Köberle, angereist, um diese Ehrung vorzunehmen. Rist sei ein Mensch, „der die Meschen mag, diese wiederum mögen ihn, weil er ein ehrliches Interesse an seinen Mitmenschen zeigt“, sagte Köberle in seiner Laudatio. Darüber hinaus liebe er die Musik, obwohl er kein Instrument spiele und sei jemand, der stets die richtigen Worte finde, was für einen Vorsitzenden eine hilfreiche Eigenschaft sei.

Für 25 Jahre als Vorsitzender des Musikvereins Roggenbeuren erhielt Anton Rist (links) vom Präsidenten des Blasmusikverbands Baden-Württemberg, Rudolf Köberle, die Erich-Ganzenmüller-Medaille in Bronze. | Bild: Jan Manuel Heß

Am Anfang war die Blockflöte

Rist, der seit Februar 1994 Vorsitzender des Musikvereins Roggenbeuren ist, bedankte sich für die Ehrung: „Ich finde die Worte über mich weit übertrieben, habe sie aber trotzdem gerne gehört.“ Außerdem stellte er richtig, dass er als Kind wohl ein Instrument gelernt habe, nämlich die Blockflöte. „Das Interesse am Musikverein war natürlich auch da, doch war das Repertoire der Kapellen mir damals zu militärlastig, daher zog es mich mehr zum Fußball“, erinnerte sich Rist. Eine Entscheidung, die er heute oft bereue, wie er gestand: „Wenn ich die 80-Jährigen mit ihren Instrumenten heute sehe, ärgere ich mich, nicht auch eins gelernt zu haben.“ Einen großen Dank richtete er zudem an seine Frau Elisabeth, die ihn gerade bei technischen Dingen, wie etwa E-Mail, unterstützt.

Ehrung ist „hochverdient und sicher überfällig“

Markus Rief war vier Jahre stellvertretender Vorsitzender beim Musikverein Roggenbeuren und freut sich für seinen ehemaligen Vorstandskollegen Anton Rist: „Das ist hochverdient und sicher überfällig, sein Einsatz für den Verein lässt ihn gut dastehen. Wir alle sind ihm dafür dankbar.“

Am Nachmittag wurde es dann noch mal richtig voll in der Halle, als die Kapellen der Musikvereine Homberg-Limpach, Deggenhausen-Lellwangen und Riedheim einzogen. Nachdem jede Kapelle ein persönliches Stelldichein abgeliefert hatte, spielten alle drei gemeinsam unter der Leitung von Kreisdirigent Jens Hacker zum eindrücklichen Gesamtchor auf. Am Abend starteten dann die Jungs vom Blechexpress ein zünftige Blasmusik-Gaudi, die laut Violas Baumanns Aussage beim Publikum ebenfalls gut ankam.