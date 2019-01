Am Sonntag herrschte auf dem Höchsten noch ein leichtes Schneechaos, bei dem ein Baum auf ein Fahrzeug stürzte und ein Langläufer durch einen herunterfallenden Ast verletzt wurde. "Die Situation hat sich entspannt", berichtet Höchstenwirt Hans-Peter Kleemann, der am Montagvormittag die Loipen frisch gespurt hat. In einem Waldstück seien drei Bäume abgeknickt oder umgefallen, sodass er die Loipenspur verlegt hat.

"Die Schneelage ist gut und auch die Bäume sind weitgehend vom Schnee befreit", sagt Kleemann, der betont, dass trotzdem äußerste Vorsicht bei Walddurchfahren geboten sei und jeder eigenverantwortlich handle. Man freut sich natürlich über den vielen Schnee auf dem Höchsten. Denn jetzt entwickelt sich der höchste Berg der Region zu einem kleinen Wintersportparadies.

Große Anziehungskraft genießen die Langlaufloipen. Vier Rundstrecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen mit einer Gesamtlänge von rund 21 Kilometern sowie eine Übungs- und Skating-Fläche werden überwiegend von Raimund Silbereis und gelegentlich von Höchstenwirt Hans-Peter Kleemann gespurt und präpariert. "Der Raimund ist ein echter Ehrenamtler und er hat sich ja auch lange Jahre beim Musikverein Homberg-Limpach engagiert, dessen Ehrenvorsitzender er heute ist", betont Hans-Peter Kleemann, der zusätzlich herausstellt, wie wichtig das Ehrenamt auch im Deggenhausertal sei. Da die Langlaufspuren leicht wieder zuwehen, müsse mindestens einmal am Tag gespurt werden.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Kinderskilift, der etwas unterhalb des Aussichtspunkts auf dem Höchsten beginnt und nach mehr als 120 Metern beim Gasthof endet; die Piste ist rund 50 Meter breit. Der Lift ist – bei ausreichender Schneelage – jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr in Betrieb und in den Ferien täglich ebenfalls von 13 bis 17 Uhr. Gemeinsam mit der Gemeinde Deggenhausertal war vor einigen Jahren eine Pistenwalze angeschafft worden, mit der die Skiabfahrt – auch ehrenamtlich – präpariert wird. Außerdem werden damit Winterwanderwege hergerichtet.

Der Lift ist zweifellos ein Zuschussbetrieb, zumal Auf- und Abbau, Inbetriebnahme, TÜV und Liftpersonal nicht einmal durch die Einnahmen gedeckt werden können. Trotzdem sagt Kleemann: "Es ist eine schöne Infrastruktur für Einheimische und Gäste." Aktuell bietet der Wirt einen Schneeschuhverleih an, um Wanderungen rund um den Höchsten zu ermöglichen. "Das ist ein Zukunftsprojekt und vielleicht bieten wir künftig auch geführte Schneeschuhwanderungen an", ergänzt Kleemann. Nicht weit entfernt befindet sich der geduldete Rodelhang der Familie Thoma, wo viele Kinder die weiße Pracht genießen können. Und selbst Tourenskiläufer finden die Möglichkeit, ihrem Sport nachzugehen.

Die Loipen am Höchsten

Eine „braune“ Übungsschleife mit einer Länge von zwei Kilometern ist in Rubacker-Homberg. Die leichteste „rote“ Tour über drei Kilometer befindet sich ebenfalls in Rubacker-Homberg. Durchaus anspruchsvoll ist die „blaue“ Spur Rubacker-Glashütten-Lichtenegg mit sieben Kilometern. Und die schwerste „grüne“ Strecke geht über Homberg-Limpach, wegen der großen Höhenunterschiede über fünf Kilometer.

Nicht im Loipenplan, der von Raimund Silbereis entwickelt wurde, ist das „Sahnehäubchen“, die Panoramaloipe „Rappenfelsen“, die über fünf Kilometer über Lichtenegg bis Krumbach an der Kante des „Rappenfelsens“ entlangführt und traumhafte Aussichten über Wintersulgen, den Bodensee und die Alpenkette bietet. Einsteigen in die Loipen kann man in der Nähe des Gasthofs Höchsten in Rubacker-Höchsten, in Glashütten beim Parkplatz Aussichtsturm, in Limpach in der Nähe des Mohren beim Sportplatz und in Homberg in der Nähe des Gasthofs Linde.

Informationen gibt es über das Loipen-Infotelefon: 0 75 55/9 21 00