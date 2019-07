Deggenhausertal vor 2 Stunden

Großes Stühlerücken: Gemeinderat startet mit 50 Prozent neuen Mitgliedern in die neue Amtszeit

Sieben langjährige Gemeinderäte schieden anlässlich der Kommunalwahl 2019 aus dem Gremium in Deggenhausertal aus, darunter nach 39 Jahren auch Ernst Mecking. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden sie veraschiedet, alle Gemeinderäte wurden auf die neue Amtszeit verpflichtet. Eine Ehrung gab es für Elfriede von Ow-Haag und Wolfgang Rößler: Sie gehören dem Gremium schon 20 Jahre an.