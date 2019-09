von Christiane Keutner

Volksfestcharakter hatte der Auftakt zu den Apfelwochen am Bodensee. Beim Apfel(herz)fest im Deggenhausertal drehte sich an drei Plätzen alles rund um das beliebteste Obst der Deutschen: auf der Achse Rathaus- und Schulplatz Wittenhofen, an der Grillhütte und der etwa 1,5 Kilometer entfernten Mosterei Kopp.

Die meisten Besucher begaben sich auf den Weg von Wittenhofen nach Obersiggingen und besuchten alle drei Stationen. | Bild: christiane keutner

Neben verschiedenen kulinarischen Leckerbissen aus Äpfeln gab es für die Besucher noch etwas besonderes zu sehen: ein Herz, das zahlreiche freiwillige Helfer auf einer Wiese aus Äpfeln gelegt hatten. Die Organisatoren streben damit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde an.

Sieben Stunden lang waren die freiwilligen Helfer damit beschäftigt, aus 38 Großkisten voller Äpfel dieses Herz zu legen. | Bild: christiane keutner

38 Großkisten mit jeweils 300 Kilogramm Äpfeln verbaut

Ob daraus etwas wird? Tatsächlich war ein breiter Rand aus Äpfeln gelegt worden, das Innere blieb jedoch leer. Eine Fehlkalkulation? Nein, erklärte Claudia Herzer-Schneider von der Tourist-Information Markdorf. Nach einer Probe hätten die Verantwortlichen die Menge genau ausgerechnet. „Ich fürchte, dass das Herz größer geworden ist als gedacht“, sagte sie. 38 Großkisten, jede etwa 300 Kilogramm schwer, seien verbraucht worden.

Sieben Stunden Arbeit am Apfelherz

Am Vortag hatten durchschnittlich zwischen 25 und 30 Freiwillige im Alter von drei bis etwa 70 Jahren sieben Stunden lang das Apfelherz gelegt. Darunter die ehemalige Floristin Marie-Luise Sprenger, die die Mitstreiter angewiesen und darauf geachtet hatte, dass es ein buntes und ansprechendes Herz wird. „Sie waren alle im Apfelfieber“, erzählte Martina Demmer von der Tourist-Information Markdorf. Die Äpfel werden später versaftet, der Erlös kommt einem guten Zweck zugute.

Vielfältige Attraktionen für Kinder und Erwachsene

Nachhaltigkeit und Umweltschutz waren Thema an vielen Ständen. So konnten die Besucher elektrische Tretroller ausprobieren, Körbe aus Stroh und recyceltem Kunststoff erwerben oder sich über das Bienen-Volksbegehren informieren. Biohöfe aus Deggenhausertal offerierten Leckereien, die Trachtengruppe Markdorf selbst gebackenes Apfel-Zwiebel-Brot und Cornelia Jegler-Rueff gehäkelte Topflappen in Apfelform.

Sie hatten Spaß beim Probieren der Apfelgelees (von links): Lars Havelberg, Quirin Saumweber, Ramona Frank und Sylke Adam. | Bild: christiane keutner

Viel los war auch bei den Betriebsführungen von Otto Kopp. Kinder hatten Spaß auf der Hüpfburg, im Karussell, beim Pressen von Apfelsaft oder in „Tells Trainingslager“ beim Armbrustschießen auf Äpfel. Erwachsene konnten sich die alten Traktoren der Oldtimer-Freunde Deggenhausertal anschauen.

Hanna (links) und Pauline pressten gemeinsam mit Hubert Zachert vom „Seehaufen“ mithilfe einer alten Maschine Äpfel zu Saft. | Bild: christiane keutner

Die örtlichen Musikvereine und das Sterntaler-Duo spielten. Viele nutzten die Möglichkeit zum Treff mit Bekannten an dem vielleicht letzten warmen Septemberwochenende des Jahres. „Wir haben lauter Bekannte getroffen, das hätte ich nicht gedacht“, freute sich etwa Willi Riegger, der mit seiner Frau Ursula zu dem Fest gekommen war.