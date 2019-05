Selten hat man eine Baustelle gesehen, auf der so viele fleißige und engagierte „Arbeiter“ eifrig bei der Sache sind, wie beim Bau der neuen Mountainbike-Strecke bei der Skateranlage in Wittenhofen. 30 Ministranten der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal mit zusätzlichen freiwilligen Unterstützern und vor allem vielen Sponsoren für Material, Hilfsmittel sowie Speisen und Getränken haben sich enthusiastisch in die große Aufgabe eingebracht.

Zwei Arbeitsgruppen

Am Donnerstagnachmittag war das Projekt in Salem bekannt gegeben worden. „Ich habe es zwar nicht so mit Mountainbiking, aber ich dachte, das ist o.k. Das ist dann was für die Jüngeren“, erklärt Oberministrantin Bettina Kaub die Aufgabe. Es mache Spaß und sie sei schon immer jemand gewesen, der mit anpacken könne. Mini-Leiterin Alina Großhardt: „Ich habe mir gedacht, das ist ein großartiges Projekt, das allen gefallen wird und bei dem alle gerne mitarbeiten.“ Es gibt zwei Arbeitsgruppen: Die eine ist für die Erdarbeiten für die Rundstrecke verantwortlich. Und die andere Gruppe befasst sich mit der Gestaltung des Areales, wie Sitzgelegenheiten sowie einen Zaun zu erstellen und vor allem auch mit der Planung der Eröffnungsveranstaltung für den Parcours.

Biker aus dem „Tal“ stehen beratend zur Seite

Bei der Planung der Strecke waren auch Biker aus dem Tal dabei. „Ich fahre selbst viel Mountainbike und deshalb habe ich bei der Planung mitgemacht“, sagt Laurin Becker. Biker Ben Mallemer ergänzt: „Die Strecke sieht sehr gut aus und wird so, wie wir es uns vorgestellt haben.“ Die Idee, einen Mountainbike-Parcours anzulegen, sei von Jugendlichen aus dem Tal, die bislang die Skaterbahn genutzt hätten, was zu gefährlich sei, meinte Bürgermeister Fabian Meschenmoser.