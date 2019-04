Deggenhausertal vor 3 Stunden

Gospelchor blickt stolz auf Auftritt mit Deborah Woodson bei "Black and White" zurück

Es war der Höhepunkt des vergangenen Jahres: Bei der Hauptversammlung erinnerte die Vorsitzende des Gospelchors Deggenhausertal an den gemeinsamen Auftritt mit Gospelsängerin Deborah Woodson in der Franziskanerkirche in Überlingen.