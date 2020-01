Die Messe anlässlich des Sebastiansfests der Bruderschaft in der Pfarrkirche Maria Königin in Untersiggingen ist sehr gut besucht gewesen. Umrahmt wurde der Gottesdienst von 19 Musikern der Jagdhornbläsergruppe Markdorf unter Leitung von Petra Keller, die erstmals in der Kirche in Untersiggingen spielten.

Während des Gottesdienstes wurden die 32 Kommunionskinder aus allen sieben Pfarreien im Tal vorgestellt. Deshalb hatte Pfarrer Jürgen Schmidt die Predigt zum heiligen Sebastian kindgerecht aufbereitet. „Sebastian war Offizier der Leibwache von Kaiser Diokletian und als wichtiger Glaubenszeuge hat er die christliche Gemeinde in Rom gestärkt“, erklärte Schmidt. Sebastian sei standhaft in seinem Glauben geblieben, auch nachdem man versucht habe, ihn mit Pfeilen zu töten und im Tiber zu ertränken. Schlussendlich sei er geköpft worden. Er ist unter anderem Schutzheiliger gegen die Pest. Er gebe Kraft und Mut, sich zum Glauben zu bekennen – allen Christen, unabhängig der Konfession.

Nach dem Gottesdienst trafen sich die Gläubigen im Dorfgemeinschaftshaus in Untersiggingen zu einem Fest für alle Generationen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Gedankenaustausch und Treffen aller Generationen

Nach dem Gottesdienst kamen viele Gläubige im Dorfgemeinschaftshaus zu einem Treffen aller Generationen und zum Gedankenaustausch bei Gulaschsuppe und Getränken zusammen. „Es geht darum, die Tradition zu bewahren, zumal die Sebastiansbruderschaft früher die Funktion der Sozialstation vor Ort hatte, und wo Not ist, den Leuten Unterstützung zukommen zu lassen“, erklärte Rita Moog vom Pfarrgemeinderat.