Bedeutsamer Punkt bei der Versammlung der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Deggenhausertal im Gasthaus Ochsen in Roggenbeuren war der Bericht des geschäftsführenden Vorstands Frank Hamburger. „Im Berichtsjahr 2018 haben wir unter anderem im D-Tal-Markt ein neues Kühlregal eingebaut und den gesamten Laden umgeräumt, um das Geschäft übersichtlicher zu gestalten und Platz für neue Produktgruppen zu schaffen“, erläuterte Hamburger.

Markdorf Markus Mock kündigt Rückzug von Vorstandsposten bei der Raiffeisen Warengenossenschaft an Das könnte Sie auch interessieren

Es sei ein neuer Lastwagen mit Hebebühne angeschafft worden, um schlagkräftiger zu werden, und auch zur besseren Versorgung der Kunden in Markdorf. Das laufende Geschäftsjahr 2019 sei durch die Brückenbaustelle in Untersiggingen belastet gewesen, auch wenn sich die Situation durch die Öffnung beim Bauhof gebessert habe. Man habe den Hof beim D-Tal-Markt asphaltiert und im Lager im Untergeschoss Regale eingebaut, was das Handling insgesamt erleichtere. „Aktuell führen wie eine Bio-Zertifizierung durch, um aktuellen Ansprüchen gerecht zu werden und auch Bio-Landwirte sachgerecht beliefern zu können“, ergänzte Hamburger.

2,6 Millionen Euro Umsatz

Der RWG-Jahresumsatz belief sich 2018 auf rund 2,6 Millionen Euro (Vorjahr 2,1 Millionen). Der eher geringe Bilanzgewinn in Höhe von 506 Euro (Vorjahr 22 582 Euro) ist insbesondere auf den höheren Personalstand zurückzuführen; derzeit sind elf Mitarbeiter bei der RWG beschäftigt (einschließlich Azubi und Teilzeitkräfte). Bürgermeister Fabian Meschenmoser stellte fest: „Es läuft einiges in der Genossenschaft und es ist viel investiert worden und das „neue“ Team ist gut vorangekommen.“

Die Neugewählten der RWG Deggenhausertal (von links): Hubert Felix, Reiner Huber, Juliane Meyer, Claudius Keller und Julian Hafen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Weiterhin standen Wahlen auf der Tagesordnung. In ihren Ämtern bestätigt wurden Reiner Huber und Claudius Keller. Als Aufsichtsratsvorsitzender wurde Hubert Felix und als Aufsichtsrat Norbert Steidle wiedergewählt. Nachdem Manfred Hafen sich nicht mehr als Aufsichtsrat zur Wahl gestellt hatte, wurden sein Sohn Julian Hafen und Juliane Meyer neu in den Aufsichtsrat gewählt.