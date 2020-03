Mitte Juli 2019 wurden Sie im Rahmen der ersten Sitzung nach den Wahlen als Gemeinderat vereidigt. Wie war Ihre Gefühlslage bei der Vereidigung?

Das ist schwierig zu beschreiben. Das war eher ein Gefühlsbündel. Es hat mich sehr gefreut, dass ich in so ein Amt gewählt wurde, dass die Bürger mir so ein Amt zutrauen. Ich habe auch großen Respekt vor der Aufgabe und den Bürgern in Deggenhausertal. Es ist ein ziemlich stolzes Gefühl, mit 22 Jahren das Vertrauen von den Bürgern bekommen zu haben, dieses Amt ausfüllen zu können.

Mittlerweile haben Sie acht Ratssitzungen erlebt. Welchen Eindruck haben Sie von der Arbeit im Gremium?

Die Zusammenarbeit im Gremium ist sehr gut, vor allem auch durch die Breite von Alter, Geschlecht und Berufsgruppen. Deshalb ist eine sehr objektive und sachliche Diskussion möglich, die meines Erachtens nach zu guten Resultaten führt.

Zur Person Andreas Sturm wurde am 27. Februar 1997 geboren. Nach der Grundschule in Wittenhofen war er an der Realschule in Wilhelmsdorf. Im Anschluss an das Wirtschaftsgymnasium Überlingen studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Dualen Hochschule Ravensburg, Campus Friedrichshafen. Aktuell arbeitet er als Controller bei einem Maschinenbauunternehmen. In seiner Freizeit ist Sturm als Betreuer bei der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) Deggenhausertal aktiv und Mitglied im Sportverein Deggenhausertal (SVD). Gern unternimmt er etwas gemeinsam mit seinen Freunden.

Wie fühlen Sie sich als jüngster Rat in dieser Institution aufgenommen?

Ich kann da nur für meine Fraktion der Freien Wähler sprechen, weil ich hier eher engen Kontakt habe. Ich wurde von Anfang an gut aufgenommen und respektiert. Wenn ich etwas zu sagen und eine Meinung habe, dann wird das auch besprochen, es wird überlegt und darüber diskutiert. Anfangs habe ich festgestellt, dass ich natürlich nicht das Wissen wie die erfahrenen Gemeinderäte bei verschiedenen Themen haben kann. Ich habe mich oft gefragt, ob es für einzelne Probleme nicht einfacherer Lösungen geben könnte. Aber die erfahren Ratsmitglieder erklären mir dann, warum man bestimmte Schritte einhalten muss. Es scheint oft recht kompliziert zu sein und man muss die vorgegebenen Verfahrensschritte einhalten. Aber alle sind gern bereit, die erforderlichen Informationen und Hilfestellung zu geben.

Sicherlich hatten Sie gewisse Vorstellungen, wie die Abläufe in einer Sitzung sind. Gibt es Unterschiede zur Realität?

Es ist so ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe. In der Kommune gibt es strikte Vorgaben und dementsprechend verlaufen auch die Sitzungen. Auch entsprechend der Gemeindeordnung.

Wie groß ist der Aufwand, um sich auf Sitzungen vorzubereiten oder diese nachzuarbeiten?

Diesen Aufwand habe ich tatsächlich am Anfang unterschätzt. Vor der ersten Sitzung habe ich mir die Unterlagen durchgesehen und Notizen gemacht. Aber es gehört doch viel mehr dazu. Die Auswirkungen der jeweiligen Entscheidungen in der Zukunft sind zu berücksichtigen. Beispiel: dass bei Entscheidungen zu Baugesuchen keine Präzedenzfälle entstehen. Oder bei Geschwindigkeitsbeschränkungen in Wohngebieten; wenn man in einem Wohngebiet eine Beschränkung einführt, haben vielleicht auch andere Wohngebiete einen Anspruch darauf. Die Entscheidungen müssen wohlüberlegt sein. Ich habe Gefallen daran gefunden, mich in die Themen mehr einzuarbeiten, sodass ich in der Sitzung nicht nur zuhören, sondern aktiv mitgestalten kann. Man merkt von Sitzung zu Sitzung und Thema zu Thema, wie wichtig die Erfahrung ist.

Deggenhausertal Ihnen liegt der Naturschutz am Herzen: Andreas Sturm (22) und Elmar Reisch (56) kandidieren für die Freien Wähler im Deggenhausertal Das könnte Sie auch interessieren

Die Materie der verschiedenen Tagesordnungspunkte ist bestimmt neu für Sie. Wie kommen Sie damit zurecht und haben Sie bei Bedarf Unterstützung?

Die zwei größten Themen für mich sind Bauen und Finanzen. Gerade bei der neuen Haushaltsrechnung Doppik kommt mir mein Job im Controlling zugute, deshalb sind mir die meisten Vorgänge und Begriffe schon bekannt. Beim Bauen lernt man von Sitzung zu Sitzung neue Richtlinien und Bestimmungen, die man einhalten muss, und dass das Baurechtsamt letztendlich entscheidet. Deshalb war ich sehr froh, dass wir Ende Januar die Klausurtagung mit der Gemeinde Oberteuringen zusammen veranstalteten. Da habe ich sehr viel gelernt und wir haben Unterlagen bekommen, aus denen wir wertvolle Informationen gewinnen können.

Hat sich Ihre Situation, Ihre Stellung in der Gemeinde, im Freundes- und Bekanntenkreis geändert, seit Sie Verantwortung für die Entwicklung von Deggenhausertal übernommen haben?

Bei Freunden und Familie ist es sehr ähnlich wie zuvor geblieben. Von den Freunden kommt eher mal ein lustiger Spruch. In der Allgemeinheit bemerke ich den Respekt vor diesem Amt. Ich werde öfter auf meine Arbeit im Gemeinderat angesprochen. Das hätte ich nicht erwartet, wie sehr das Ansehen dadurch steigt.

Werden Sie von Einwohnern angesprochen und auch auf Missstände oder Ähnliches im Dorf hingewiesen?

Ja, durchaus. Die meisten kommen auf mich zu und fragen dann, warum was wie so gemacht oder entschieden wurde. Sie möchten Aufklärung haben. Oftmals ist es hier sehr schwer, den Leuten zu erklären, dass viele Dinge, die in der Gemeinde passieren, gar nicht im Zuständigkeitsbereich des Gremiums stehen – wie beispielsweise der Neubau der Brücke in Untersiggingen. Oder dass man sich beim Bau von Wohngebäuden am Baugesetzbuch orientieren muss.

Sie haben im Wahlkampf und nach Ihrer Wahl gesagt: „Ich möchte mich selbst einbringen und nicht nur daneben stehen.“ Sind Sie heute der Ansicht, im Tal etwas bewegen zu können?

Es ist schon eine gewisse Eingewöhnungszeit erforderlich. Ich muss sehr viel lernen, bevor ich hier agieren kann. Aber so wie ich es bis jetzt im Gemeinderat erlebt habe, wird jede Meinung respektiert und darüber diskutiert, sodass ich durchaus Einfluss nehmen kann. Das ist der Vorteil, dass man in einer Gemeinde politischen Einfluss nehmen und mitgestalten kann.

Sie sind jetzt rund neun Monate im Rat. Können Sie schon feststellen, ob und welchen Mehrwert das Engagement für Sie bringt?

Ich bekommt einfach eine ganz andere, breitere Sichtweise auf viele Dinge. Weil ich mittlerweile auch viel mehr Informationen bekomme, um die Dinge besser einordnen und deren Wirkung beurteilen zu können. Und weil ich mir aufgrund der Informationen zu manchen Themen eine neue Meinung bilden kann.

Es ist nicht die Regel, dass sich jemand mit 22 Jahren zur Wahl in einen Gemeinderat aufstellen lässt. Was waren die Gründe für Sie, sich bei den Freien Wählern aufstellen zu lassen?

Das hat viel mit meinem Vater zu tun (Mathäus Sturm war 25 Jahre im Gemeinderat von Deggenhausertal) und mit der Erziehung; dass es viel wichtiger ist, etwas aktiv mitzugestalten, als einfach nur darüber zu reden. Er hat mich auch immer gelehrt, wie wichtig es ist, Dinge auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Oft hat man nur eine begrenzte Anzahl von Informationen und durch die Arbeit im Gemeinderat habe ich hier viel mehr und breitere Informationen.

Sie haben gesagt: „Ich finde, Politik ist insgesamt ein sehr interessantes Thema und erst recht in der Kommunalpolitik.“ Verfolgen Sie noch anderes politisches Engagement und würden Sie sich noch einmal für den Gemeinderat aufstellen lassen?

Nein, die Arbeit im Gemeinderat füllt mich schon aus. Ich merke im Rat, dass es sehr schwierigen ist, es jedem recht zu machen. Je höher man aufsteigt, umso schwieriger wird es auch. Von daher habe ich keine weiteren politischen Ambitionen. Es ist noch etwas sehr früh, aber aus heutiger Sicht würde ich wohl auch bei der nächsten Wahl kandidieren. Trotz des sehr hohen Aufwands bin ich doch sehr glücklich, dass ich mich zur Wahl habe aufstellen lassen, weil es mir sehr viel Spaß macht, das Amt auszufüllen.