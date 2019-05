von SK

Die fünf Gründe der CDU:

1.) Weil uns das Deggenhausertal – unser Tal der Liebe – am Herzen liegt.

2.) Weil wir miteinander reden und alle Themen konstruktiv angehen wollen.

3.) Weil wir uns für ein lebens- und erhaltenswertes Deggenhausertal

einsetzen.

4.) Weil wir für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen unserer Heimat stehen.

5.) Weil wir nicht nur 5 Gründe haben – sondern 14 gute Gründe, warum Sie die CDU wählen sollten.

Die fünf Gründe der Freien Wähler:

1.) Unabhängigkeit: Die Freien Wähler Deggenhausertal sind eine politische Bürgerbewegung und keine Partei. Wir orientieren uns in unseren Entscheidungen an keinem Parteiprogramm, sondern an der Sache. Jeder unserer Gemeinderäte möchte ausschließlich die beste Lösung für unsere Gemeinde erreichen. Wir sind eben wirklich unabhängig und frei!

2.) Lokal: Die Freien Wähler Deggenhausertal konzentrieren sich auf die Themen, die für unser „Tal der Liebe“ wichtig sind. Wir konzentrieren uns unabhängig von überregionalen oder bundespolitischen Inhalten nur auf das Wohl unserer Gemeinde Deggenhausertal. Wir arbeiten stets für die beste Lösung vor Ort. Wir sind gegen die Umverteilung von Finanzen zulasten der Kommunen und richten unsere Forderungen an den Handlungsspielräumen unserer Gemeinde aus.

3.) Persönlichkeit: Wir setzen uns aus unabhängigen Bürgern zusammen, die ihren jeweiligen Sachverstand aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen allein zum Wohl unserer Gemeinde einbringen. Jeder unserer Gemeinderäte stimmt nur nach seinem eigenen Gewissen ab.

4.) Alternative: Die Freien Wähler Deggenhausertal machen Kommunalpolitik als politische Bürgerbewegung. Dies ist unsere Antwort auf Politikverdrossenheit und die Alternative zur Arbeit der althergebrachten Parteien. Unser Ziel ist Politik für die Menschen.

5.) Bürgernähe: Nicht Prinzipien, Interessen der Bürgerinnen und Bürger sind Zentrum unserer Arbeit. Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Ideen, Anregungen und Sorgen – wir verstehen uns als Ihr Sprachrohr zur Zusammenarbeit mit Ihnen für unsere Gemeinde. Als ländliche Gemeinde wollen wir von modernen Entwicklungen nicht abgehängt werden und treten ein für bezahlbaren Wohnraum für Familien, Unterstützung in allen Lebenslagen, Breitbandausbau, Förderung lokaler Gewerbe und Förderung von Verkehrswegen.