von Wolf-Dieter Guip

Deggenhausertal – Rund 2700 Kilometer sind Regina und Fritz Thum von Wahlweiler aus bis zum Kap Finisterre an der Westküste von Galicien im Nordwesten Spaniens auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen. Tatsächlich liegt das Kap etwa 80 Kilometer westlich der Pilgerstadt Santiago de Compostela, es gilt jedoch bei vielen Jakobspilgern als das eigentliche Ende des Jakobswegs.

"Erst am Kap Finisterre waren wir wirklich angekommen"

"Wir waren natürlich bei der Kathedrale in Santiago, aber das hat sich nicht so gut angefühlt, denn da gab es gerade einige Baustellen. Und als wir am Kap Finisterre waren, sind wir wirklich angekommen", erzählt Regina Thum. Als die Menschen noch glaubten, dass die Erde eine Scheibe ist, gingen sie davon aus, dass das Kap das Ende der Welt sei.

Laufen gegen chronische Schmerzen

Fritz Thum erzählt: "Ich bin Extrembergsteiger und wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, ich solle den Jakobsweg laufen, hätte ich geantwortet: Du bist ja nicht ganz sauber." Er ergänzt: "Der Jakobsweg ist ein ganz großes Erlebnis." Vor acht Jahren war er mit seiner jüngeren Tochter Steffanie schon einmal 320 Kilometer auf dem Jakobsweg gelaufen und war fasziniert davon. Regina Thum erzählt: "Ich hatte vor drei Jahren einen Fahrradunfall und daraus chronische Schmerzen und nach einem Traum habe ich mich für den Jakobsweg entschieden." Eine lange Strecke sollte es sein, wobei das Pilgern nicht an erste Stelle stand, sondern das gesund werden – dieses Ziel wurde erreicht.

Tochter schleppt 15, Vater 10 Kilo auf dem Rücken

Um unabhängig zu sein, entschieden sich Vater und Tochter, ein Zelt mitzunehmen. Das hieß aber, dass Regina Thum etwa 15 Kilo im Rucksack tragen musste, ihr Vater zehn Kilo. Der 77-jährige Fritz Thum kommentiert lapidar: "Ich musste die Jahre tragen und Regina das Zelt." Er habe die Tour aber problemlos gemeistert. Beide Jakobspilger hatten keine gesundheitlichen Probleme, auch wenn Regina Thum zu Anfang gelegentlich abends Muskelkater hatte, ihr die Füße weh taten oder sie auch mal Blasen hatte.

Vater und Tochter stellten ihr Zelt immer wieder an landschaftlich reizvollen Stellen auf, wie hier bei den Bufones de Arenillas im Norden Spaniens. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Fritz Thum erzählt: "Wir hatten ja das Zelt dabei, um nicht nur auf Herbergen angewiesen zu sein und die Natur genießen zu können. Und wir sind für kleine Abenteuer immer zu haben." Begeistert gewesen seien sie von der besonderen Freundlichkeit und dem Vertrauen der Menschen in allen Ländern, die sie durchwanderten – "das waren ganz besondere Erlebnisse." Man könne ja nicht einfach überall das Zelt aufstellen. So hätten sie oft abends bei fremden Menschen an der Tür geklopft und gefragt, ob sie auf dem Grundstück oder in der Scheune das Zelt aufstellen dürften – was ihnen meist gewährt wurde. "Wir sind sogar hin und wieder zum Abendessen oder zum Frühstück eingeladen worden", erzählt Regina Thum.

Fremde Menschen laden sie zum Essen ein

Einmal seien sie sogar von einer Familie aufgenommen worden, die selbst am Abend nicht zuhause war. "Wir mussten nur mit dem Hund der Familie Gassi gehen", erzählt Fritz Thum. Das Zelt sei irgendwann ihr Zuhause geworden. Die vielen Begegnungen mit Menschen, auch mit anderen Pilgern aus aller Welt und mit demselben Ziel, seien eine prägende Erfahrung gewesen.

Regina und Fritz Thum waren am 17. September 2017 in Wahlweiler losgelaufen. Mitte Dezember waren sie im Wallfahrtsort Lourdes in Frankreich. Dann sei das Wetter schlecht geworden und in der Region Aubrac im südwestlichen Zentralmassiv in Frankreich habe sie der erste Schnee überrascht. So hätten sie nach zwölf Wochen entschieden, die erste Etappe abzubrechen, obwohl sie noch hätten weiterlaufen können.

Auf der zweiten Etappe in den Frühling in Spanien hinein

"Juhu, es ist geschafft! Wir sind glücklich angekommen am Ende der Welt, am Kap Finisterre, dem Ende oder Angang des Jakobswegs mit der Kilometrierung 0,00." Regina und Fritz Thum stehen nach 2700 Kilometern zu Fuß an ihrem Ziel. | Bild: privat

Ende März waren sie dann zum zweiten, achtwöchigen Teil der Pilgertour zu Fuß gestartet – in den Frühling und die erwachende Natur hinein. In Spanien entschieden Vater und Tochter dann kurzerhand, die landschaftlich reizvollere Küstenroute bis zum Ziel zu nehmen. Auf der gesamten Strecke erlebten sie Temperaturen von plus 30 Grad bis zu minus acht Grad im Zelt. Bergauf und bergab haben sie insgesamt geschätzte 50 000 Höhenmeter überwunden.

Zu den Personen Fritz Thum wurde am 24. September 1940 geboren und war nach dem Schulbesuch in Deggenhausertal zunächst Landwirt. Er schulte dann um auf Bankkaufmann und war bis zum Renteneintritt bei einer Bank beschäftigt. Er gründete den Männerchor Deggenhausertal und war dort Vorsitzender und Dirigent. Auch den Kirchchor dirigierte er viele Jahre. Im Alpenverein Pfullendorf war er im Vorstand und Hochtourenführer sowie Kursleiter für Kletter- und Hochtouren. Seine Hobbys waren und sind Extrembergsteigen und Exkursionen. Er war in Kanada, Südamerika, Pakistan und Nepal unterwegs.

Regina Thum wurde am 3. Januar 1983 geboren, besuchte die Grundschule in Deggenhausertal und das Gymnasium in Wilhelmsdorf. Sie studierte Sonderschulpädagogik und war zuletzt in der Schweiz beschäftigt. Sie ist Jugendleiterin beim Albverein Pfullendorf und hilft bei Hochtouren mit. Zu ihren Hobbys gehört alles, was mit Bergen zu tun hat, sowie Reisen in alle Welt.

