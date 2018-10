Auf Augenhöhe, direkt und vor Ort miteinander ins Gespräch kommen: darum geht es bei "Rathaus on Tour" der Gemeindeverwaltung Deggenhausertal. Fragen, Wünsche, Ideen und Verbesserungsvorschläge sollen dabei genauso Gehör finden wie Kritik und Sorgen. Bürgermeister Fabian Meschenmoser setzt damit eine im vergangenen Jahr bei der Bürgerversammlung gemachte Ankündigung um, in die Ortsteile zu gehen und mit den Bürgern in Dialog zu treten.

Elf Ortschaften an vier Tagen

Mit dabei sind Ortsbaumeisterin Karin Schukat, Kämmerer Josef Schweizer und Hauptamtsleiter Peter Nothelfer. Zu Fragen, die ihr Ressort betreffen, können sie unmittelbar Antworten liefern. Vier Tage und elf Ortschaften hat man sich vorgenommen. "Wir mussten natürlich etwas zusammenfassen, aber ich denke, dass wir so ganz gut verteilt sind und mit den angebotenen Terminen jeder Interessierte eine ihm passende Gelegenheit findet", sagt Meschenmoser.

Thema Verkehr steht ganz oben

Bei den Wünschen und der Kritik steht meist der Verkehr an erster Stelle, wie Hauptamtsleiter Peter Nothelfer berichtet. "Ob jetzt in Grünwangen, Untersiggingen oder hier in Obersiggingen: Es geht vor allem um zu hohe Geschwindigkeiten beim Durchgangsverkehr."

Zwar kann der Bürgermeister nicht an Ort und Stelle Geschwindigkeitsbegrenzungen, Ampeln, Verkehrsinseln oder Zebrastreifen veranlassen, doch er kann von Mensch zu Mensch erklären: "Gerade bei einem Zebrastreifen muss zuerst geschaut werden, wer der verkehrsrechtliche Träger der Straße ist, denn nur dieser kann Maßnahmen umsetzen." Und da es sich bei den betreffenden Straßen oft um Kreisstraßen handelt, ist dort entsprechend die Straßenverkehrsbehörde des Bodenseekreises zuständig, die die Situationen eigenständig bewertet.

So monieren einige Eltern die Situation an der Bushaltestelle in Obersiggingen, da es dort für die Kinder – mangels eines Zebrastreifens – beim Überqueren Straße oft sehr gefährlich werden könne. Die Straßenverkehrsbehörde hingegen, wie Meschenmoser erläutert, sehe dort keinen Unfallschwerpunkt und somit auch keine Notwendigkeit für einen Zebrastreifen. Ihm als Bürgermeister seien da nun mal die Hände gebunden.

Bei "Rathaus on Tour", hier in Obersiggingen, kommen Vertreter der Gemeindeverwaltung zu den Bürgern in den Ort und hört sich ihre Fragen und Probleme an. | Bild: Jan Manuel Heß

Ganz anders ist es bei Angelegenheiten, wie Bäumen, die einen Rückschnitt vertragen könnten, oder dem Aufstellen von zusätzlichen Mülleimern für Hundehaufen. "Hier können wir tatsächlich selbst prüfen und aktiv werden", so Meschenmoser.

Bürgermeister freut sich über "wirklich gute Gespräche"

Zwei Termine stehen noch an: am heutigen Donnerstag in Oberhomberg und Limpach sowie am kommenden Montag in Urnau, Roggenbeuren und Wittenhofen. Doch schon jetzt kann Fabian Meschenmoser zufrieden eine Zwischenbilanz ziehen: "Es waren immer zwischen sechs und 15 Bürger da, was ich durchaus in Ordnung finde und es hat wirklich gute Gespräche gegeben." Die Möglichkeit, ungezwungen, auf Augenhöhe und vor Ort miteinander ins Gespräch zu kommen, scheint den Bürgern zu gefallen. In zwei Jahren wollen der Bürgermeister und sein Team erneut zu "Rathaus on Tour" aufbrechen.

Weitere Stationen Donnerstag, 4. Oktober: Um 17 Uhr macht "Rathaus on Tour" am heutigen Donnerstag Station in Oberhomberg auf dem Kirchenvorplatz, ab 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Limpbach.

Um 17 Uhr macht "Rathaus on Tour" am heutigen Donnerstag Station in Oberhomberg auf dem Kirchenvorplatz, ab 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Limpbach. Montag, 8. Oktober: Um 17 Uhr besteht das Gesprächsangebot am Dorfgemeinschaftshaus in Urnau, ab 18 Uhr auf dem Kirchenvorplatz in Roggenbeuren sowie ab 19 Uhr am Rathaus in Wittenhofen. (jmh)

