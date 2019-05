Traditionell richten die Feuerwehrkameradschaft Urnau und der Musikverein (MV) Roggenbeuren das Dorffest in Urnau aus. Die 43. Ausgabe war einmal mehr nicht nur durch sonniges Wetter, sondern auch durch zahlreiche Besucher gesegnet, so dass Veranstalter und Gäste mehr als zufrieden waren.

Zum Frühschoppen griff der MV Altheim unter Leitung von Stefan Strecker zu den Instrumenten. Am Nachmittag spielte dann der MV Roggenbeuren auf. Entscheidend bei dem Fest ist die gute Möglichkeit, sich mit Einheimischen und Besuchern zu unterhalten. Auch eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr aus dem benachbarten Illmensee war nach Urnau gekommen, um sich zu amüsieren und die Verbindung zur Wehr in Deggenhausertal und der Kameradschaft Urnau zu pflegen.

Zu Gast beim Dorffest in Urnau waren auch die Feuerwehrkameraden aus Illmensee; Kommandant Jürgen Uebele (stehend) und Jugendwart Gerhard Huber (draunter sitzend) freuen sich über die gute Kameradschaft mit der Wehr in Deggenhausertal. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Der Kommandant der Illmenseer Wehr, Jürgen Ueberle: „Wir haben mit den Deggenhausertalern schon immer einen guten Kontakt und wenn die Urnauer ein Fest machen, kommen wir natürlich gerne. Auch weil man hier viele nette Leute trifft.“ Die Wehren treffen an der Kreisgrenze auf dem Höchsten zusammen und müssen deshalb im Notfall auch gut zusammen arbeiten, deshalb werden gelegentlich auch Übungen gemeinsam abgehalten – auch werden Atemschutzübungen gemeinsam durchgeführt.

Die Illmenseer waren mit 15 Personen nach Urnau gekommen. Jugendwart Gerhard Huber sagt nicht ohne Stolz: „Wir haben in Illmensee 18 junge Leute in der Jugendfeuerwehr.“ Die Gruppe aus Illmensee hatte morgens am Feuerwehrhaus ein kleines Frühstück eingenommen und war dann mit dem Fahrrad rund 18 Kilometer über Haslachmühle und Benistobel nach Urnau gefahren. Das sei sportlich schon eine Herausforderung gewesen, so Huber. Vor allem müsse man ja wieder mit dem Fahrrad zurück fahren.