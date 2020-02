Am kommenden Samstag, 08. Februar, wird es wieder richtig närrisch im Deggenhausertal: Der beliebte Sackball der Narrenzunft Hebsack-Geister Wittenhofen-Roggenbeuren findet in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen statt. Die Band „Hautnah“ sorgt an diesem Abend für die richtige Partystimmung, denn mit Ballermann-Partyliedern, Abba-Ohwürmern und Wolfgang Petry-Klassikern wird es nicht lange brauchen, bis die Stimmung siedet und binnen kurzer Zeit die ganze Halle tobt. Kein Sackball ohne Lumpenkapellen.

Lumpenkapellen am Sackball

Am Start werden Shakesbier und der Seehasenfanfarenzug sein, die die Stimmung im Saal bestimmt gewaltig einheizen werden. Ermäßigten Eintritt von fünf Euro gibt es bis 21 Uhr. Kein Einlass unter 16 Jahren und bis 18 Jahren nur mit Partypass.

Aber auch das übrige Angebot an Fasnetsveranstaltungen im Tal ist ebenso breit gefächert wie vielseitig, sodass während der Fasnet für jede Närrin und jeden Narren etwas dabei sein wird. Denn gerade in der Zeit engagieren sich die Bewohner in „ihrem“ Tal ganz besonders und bieten mit zahlreichen Veranstaltungen von der Dorf- und Straßenfasnacht über Großveranstaltungen in der Alfons-Schmidmeister-Halle – bis hin zu Aktivitäten in den verschiedenen Lokalitäten eine Menge an. Zu den größten Veranstaltungen zählt sicherlich der legendäre DLRG-Ball, am Freitag, 21. Februar in der Alfons-Schmidmeister-Halle.

Am Schmotzigen Dunschtig, 20. Februar, treffen sich alle närrischen Vereinigungen aus dem Tal ab 9.15 Uhr in Wittenhofen zur Rathausabsetzung und Schülerbefreiung in der Grundschule mit anschließendem buntem Treiben im Feuerwehrgerätehaus.

Der Narrenverein Deggenhausertal startet am Donnerstag, 20. Februar in die heiße närrische Phase. 9 Uhr Wecken mit Besuch im Kindergarten. 14 Uhr Umzug mit Narrenbaumsetzen in Deggenhausen und Obersiggingen mit anschließendem närrischem Treiben im Gasthaus Zum Sternen in Obersiggingen. Am Freitag, 21. Februar heißt es von 14 bis 16 Uhr Närrischer Nachmittag für Kinder mit Spiel, Tanz und Tombola im Gasthaus Rossknecht in Deggenhausen. Am Samstag, 22. Februar findet um 19 Uhr der Hemdglonkerumzug mit anschließendem Glonkerball im Gasthaus Rossknecht in Deggenhausen statt und schließlich wird am Sonntag, 23. Februar ab 19.30 Uhr der Narrenbaum verlost und im Anschluss findet im Gasthaus „Zum Sternen“ in Obersiggingen der Bürgerball statt.

Traditionelle Dorfasnet an den Haupttagen

Die Narrengruppe Homberg-Limpach veranstaltet am Samstag, 15. Februar, ab 13.55 Uhr ihren Umzug durchs Dorf mit Narrenbaumstellen in Limpach und anschließendem bunten Treiben im Dorfgemeinschaftshaus. Die Bürgergemeinschaft Lellwangen richtet am Freitag, 14. Februar, ab 19.30 Uhr ihr beliebtes Närrisches Kaffeekränzle im Gasthaus „Zum Sternen“ in Obersiggingen aus. Der Samstag, 15. Februar, steht ganz im Zeichen des Umzugs mit Narrenbaumstellen in Lellwangen, ab 13.30 Uhr. Am Donnerstag, 20. Februar, findet ab 19.00 Uhr der Hemdglonkerumzug in Lellwangen statt.

Die Narrenzunft Untersigginger Füchse hat ebenfalls wieder ein närrisches Programm auf die Beine gestellt. Am Donnerstag, 20. Februar, startet um 14.00 Uhr die traditionelle Dorffasnet mit Narrenbaumstellen und anschließendem bunten Treiben mit Barbetrieb in Untersiggingen sowie Ausklang im Fuchsbau. Der Frühschoppen mit Büttenreden im Vereinsheim Fuchsbau in Untersiggingen findet am Montag, 24. Februar, ab 11 Uhr statt. Redebeiträge sind herzlich willkommen.

Die Narrengemeinschaft Urnau trifft sich am Samstag, 15. Februar, ab 14 Uhr zum Umzug mit Narrenbaumsetzen in Urnau mit anschließendem bunten Treiben im Dorfgemeinschaftshaus. Bereits einen Tag später startet um 19.30 Uhr der Hemdglonkerumzug mit anschließendem Glonkerball im Gasthaus „Löwen“ in Urnau. Dienstag, 25. Februar, Kehraus im Dorfgemeinschaftshaus Urnau mit leckerem Vesper.

Das „Echt Närrisches Kaffeekränzle“ der katholischen Frauengemeinschaft Deggenhausen-Lellwangen findet am Dienstag, 25. Februar, ab 14.00 Uhr im Gasthaus „Zum Sternen“ in Obersiggingen statt.