von SK

Mit einem bunten Programm begrüßten die „Großen“ der Grundschule Deggenhausertal ihre neuen Schulkameraden. Den Anfang machte das von allen Klassen gesungene Schullied, in dem es unter anderem heißt: „Schule ist mehr, immer mehr wissen als vorher.“ Dieses Credo gab dann auch Schulleiterin Meike Steininger den Erstklässlern mit auf den Weg. Eine Clowngruppe, die sich aus verschiedenen Klassen zusammensetzte, zeigte verspielt und musikalisch, dass das Verstehen neuer Dinge und der Umgang mit ihnen in einer Gruppe und unter Anleitung viel besser klappt und auch noch richtig Spaß bereitet. Um das Zusammenspiel von Musik, Zahlen und Farben ging es in der zweiten Nummer der Klasse F1, die eine tolle und farbige Klangnummer vorführte.

Neugier, offene Ohren und Augen

Meike Steininger wünschte in ihrer Ansprache den neuen Schülern Neugier, damit sie sich mit offenen Ohren und Augen auf alles Neue einlassen können. Eine ordentliche Packung Mut, damit man, wenn es mal nicht so läuft, über seinen Schatten springen könne, eine tröstende Familie, die einen jederzeit in den Arm nehme. Fehlen dürfe auch nicht eine richtig große Zehnerpackung Durchhaltevermögen, um stets die Kraft zu haben, die anstehenden und gestellten Aufgaben zu meistern und natürlich auch unendlich viel Liebe und Geborgenheit, die für den richtigen Halt im Leben sorgen sollen. Aber vor allem sei eines wichtig, so Steininger: „Habt viel Freude, damit ihr immer gerne in die Schule kommt und mit diesem Gefühl eine gute Basis zum Lernen habt.“ An die Eltern gerichtet, erinnerte sie diese, dass sie Vorbilder seien und forderte sie gleichzeitig auf, ebenfalls Mut zu beweisen und zeigen wie schön es ist Neues zu lernen.

