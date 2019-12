„Wenn 50 Sänger kommen, sind wir schon zufrieden“, sagte die Ideengeberin des ersten Adventssingens in Deggenhausertal, Cornelia Leberer, zu Beginn der Aktion. Danach war sie schon ein wenig überwältigt, dass sich nahezu 100 Personen vor dem Rathaus einfanden. Bei Temperaturen um die Null-Grad-Grenze kamen die Teilnehmer auf den Platz, wo der Duft von Punsch und Glückwein in der Luft lag. Auf den Stehtischen standen Kerzen und vorbereitete Liedtexte. Die rund 35 Mitglieder des Gemeinschaftschors der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal unter Leitung von Melanie Gartmann stimmten eine ganze Reihe weihnachtlicher Lieder an und der gewaltige Gesamtchor aller Besucher sang fröhlich mit. Es kann davon ausgegangen werden, dass es auch im kommenden Jahr wieder ein Adventssingen geben wird.