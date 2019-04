Auf der Liste der CDU für die Gemeinderatswahlen in Deggenhausertal präsentiert sich als jüngster Kandidat der 29-jährige Manuel Haag. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist der Ansicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist, sich im Gemeinderat einzubringen, zumal er in vielen Bereichen Einblick gewonnen hat und von verschiedenen Leuten darauf angesprochen worden war, sich zu engagieren. Als Industriemechaniker-Meister ist er technischer Angestellter bei ZF.

"Ich bin Schriftführer bei der Gesamtwehr Deggenhausertal und deshalb ist eines von vielen Themen für mich im Gemeinderat, den guten Ausbildungsstand in der Wehr zu erhalten und vor allem die Jugendwerbung", sagt Haag. Als ehemaliger Jugendleiter in der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) will er sich auch für einen "Zufluchtsort" für die Zwölf- bis Siebzehnjährigen einsetzen. Auch solle die gute Infrastruktur im Tal erhalten werden.

Mit 58 Jahren ist der verheiratete Otto Kopp, drei Kinder, der älteste Kandidat auf der CDU-Liste. Kopp hat sich schon immer für die Gemeinderatstätigkeit interessiert und jetzt hätte er auch privat wie beruflich die Zeit, sich aktiv im Gemeinderat zu engagieren. Als seine Schwerpunktthemen sieht er Landwirtschaft und Vermarktung, Ökologie und Gewerbe. "Ein großes Thema ist für mich auch der Flächenverbrauch in Deggenhausertal; man muss hier intelligentere Lösungen finden, als nur immer neue Baugebiete auszuweisen", so Kopp. Der technische Leiter und Betriebsleiter im Staatsweingut Meersburg ist Vorsitzender beim Musikverein Deggenhausen-Lellwangen und Lektor bei der katholischen Kirche.

