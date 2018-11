von Deggenhausertal

Das alle drei Jahre stattfindende große Gemeinschaftskonzert der drei Musikvereine aus Roggenbeuren, Homberg-Limpach und Deggenhausen-Lellwangen sowie der Jugendkapelle gehört zu den musikalischen Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Gemeinde Deggenhausertal. Für die Kapellen bietet es am Samstagabend die Gelegenheit, einmal sämtliche Register zu ziehen und dem Publikum zu zeigen, wie facettenreich und ausgeprägt ihr musikalisches Repertoire ist.

Anspruchsvolle Stücke auf dem Programm

Jens Hacker, Dirigent in Deggenhausen-Lellwangen, gibt die Stimmung bei der Probe am Mittwoch wieder: "Wir proben seit September und sind jetzt schon ganz heiß auf den Samstag. Ich denke, das ist bei den anderen nicht anders." Mit "Lord of the Dance" und Robbie Williams' "Swing when your're winning" sind unter anderem zwei anspruchsvolle wie unterhaltsame Stücke dabei. "Wir haben uns wirklich intensiv mit den Stücken beschäftigt und hoffen, dass das Publikum seine Freude haben wird", sagt Hacker.

Besondere Herausforderung für Tuba-Solist

Kurfristig umdisponieren musste man in Roggenbeuren, denn aufgrund einer Erkrankung kann Dirigent Milan Nemec heute Abend den Taktstock nicht führen. "Das hat uns natürlich schon überrascht, aber dafür wird Alexander Hug einspringen", erklärt die stellvertretende Vorsitzende Viola Baumann gegenüber dem SÜDKURIER. Man wünsche Nemec alles Gute und eine baldige gute Besserung. Baumann verspricht: "Bei jedem Stück werden wir ganz besonders an unseren Milan denken." Intensiv vorbereitet habe sich, so Baumann weiter, Tuba-Solist Markus Jegler mit dem Stück "Für Theresa", das ihrer Ansicht nach das Potenzial habe, einer der gefühlvollen Höhepunkte des Abends zu sein.

Operettenstücke und afrikanische Klänge

Bei den Homberg-Limpachern wird es operettenhaft verspielt zugehen. Sie präsentieren neben einem Auszug aus Johann Strauss' "Die Fledermaus" eine Auswahl der beliebtesten Operettenstücke und runden ihren Part mit afrikanischen Klängen ab. Beginn in der Alfons-Schmidmeisterhalle in Wittenhofen ist um 20 Uhr. Zwischen dem Auftritt jeder Kapelle findet eine kurze Umbau- und Verzehrpause statt.

