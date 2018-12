Mitten in den Proben für ihr neues Stück ist die Theatergruppe Homberg-Limpach. "Gemeinsam mit Konrad Kretzdorn und Manfred Ströhle haben wir – nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr – ein Stück ausgewählt, das sich komplett vom vergangenen Jahr unterscheidet: Man muss nachlegen", erklärt Regisseurin Caroline Karrer. Kretzdorn ist der langjährige Regisseur. Caroline Karrer ergänzt: "Ströhle und Kretzdorn hätten das nicht gespielt."

Bei dem Dreiakter "Bäcker braucht Frau – oder Liebe ist für alle da" von Jürgen Kirner handele es sich um ein sozialkritisches Stück, das die Gesellschaft bewegt. Es sei nicht belehrend, aber es würden Vorurteile beleuchtet und Klischees bedient, wobei viel Übertreibung, Humor und Witz eingebaut seien. Auf Provokationen würde verzichtet, trotzdem sei es für die Schauspieler eine Herausforderung und sie müssten teilweise schon eine gehörige Portion Mut aufbringen.

Überleben eines Familienbetriebs

Darum geht es im Stück: In der Konditorei Dettermeier liegen die Nerven blank. Der etablierte Familienbetrieb kämpft ums Überleben. Auf der einen Seite lauert die Bäckerei-Industrie mit Chemie-Backwaren, auf der anderen die Behörden mit ausufernden Auflagen. Der aktive Enkel Michi Dettermeier hat die Bäckerei in dritter Generation geerbt. Mit Fleiß und Talent entwickelt er neue Produkte, die jedoch keinen Weg aus dem Dilemma bieten. Sein Vater fällt als Förderer aus, weil es sich lieber Wein, Weib und Gesang widmet. Auch der Großvater ist nicht wirklich eine Unterstützung, denn der Witwer sucht im Internet gerade eine neue Frau. Während Mutter Rosi mit einer besonderen Verkaufsaktion ihrem Sohn helfen will, treibt ihn seine Schwester Kerstin in eine Kuppelshow.

Die Regisseurin: Für die 31-jährige Regisseurin Caroline Karrer aus Limpach ist es in diesem Jahr die zweite Inszenierung eines Stücks bei der Theatergruppe. Sie wirkte selbst schon als Darstellerin und als Souffleuse in der Gruppe mit und führte und organisierte auch schon das Kindertheater. Als der langjährige Regisseur Konrad Kretzdorn die Regie in jüngere Hände geben wollte, fragte er Karrer, ob sie diese Aufgabe übernehmen wollte. Nach Abstimmung mit ihrer Familie sagte sie zu. Sie zeigt enormes Engagement für die Theatergruppe. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Bekenntnis zum Schwulsein löst Chaos aus

Mit seinem Bekenntnis zum Schwulsein löst Michi schließlich ein kleinstädtisches Chaos aus. Die konservativen Damen vom Frauenbund möchten ihn durch Gesundbeten retten, Vater Andreas versucht es mit süffigem Bier und auch der Großvater versucht zur Lösung aller Probleme beizutragen. Patissier und Geschäftsmann Florian Löhlein bietet Michi ein unkonventionelles Rettungskonzept für dessen Bäckerei.

Die älterste Darstellerin: Helga Steimann aus Wilhelmsdorf ist die älteste Darstellerin in der Theatergruppe. Sie hat langjährige Theatererfahrung und hat mehr als 30 Jahre in der Scheune in Wilhelmsdorf gespielt. Als ihre Enkelin Carolin Karrer sie fragte, ob sie in Limpach aushelfen würde, sagte sie spontan zu und übernahm gleich zwei Rollen. Es macht Helga Steimann sehr viel Spaß, auf der Bühne zu stehen und sie findet es sogar toll, Texte auswendig zu lernen, weil das das Gehirn trainiert und so neben der körperlichen auch die geistige Fitness fördert. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Der Neuling: Das erste Mal bei der Theatergruppe Homberg-Limpach spielt Livia Oppold aus Esenhausen mit. Sie spielt gerne Theater und als Caroline Karrer ihr eine kleine Rolle im aktuellen Theaterstück angeboten hat, sagte sie spontan zu. Oppold spielte schon in der Schule Theater, ebenso in Zussdorf. Es macht ihr großen Spaß, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und unterschiedliche Charaktere darzustellen. Die gelernte Erzieherin, die aktuell in Elternzeit ist, würde auch künftig gerne in Limpach mitspielen, wenn sie den geforderten Ansprüchen gerecht wird. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Probe in Originalkulissen

Ein völlig neues Ambiente bietet der Probenraum der Theatergruppe im Dorfgemeinschaftshaus im Limpach. "Erstmals haben wir mit großer Hilfe von Konrad Kretzdorn im Probenraum die Originalkulissen aufgebaut und die Ausmaße der Bühne im Gasthaus 'Mohren' nachgestellt", sagt Caroline Karrer. Das sei ein großer Vorteil für die Regie und für die Schauspieler, weil man jetzt unter relativ realistischen Bedingungen proben könne und die Wege sowie die Zu- und Abgänge der Darsteller den tatsächlichen Gegebenheiten entsprächen.

Der Erfahrene: In Limpach aufgewachsen ist Oliver Schreibmüller, der jetzt in Immenstaad lebt. Aus Heimatverbundenheit spielt er jetzt bereits im sechsten Jahr in der Theatergruppe mit. Zunächst spielte seine Frau Marie-Therese bei den Limpachern mit und brachte ihn dann zu der Gruppe. In diesem Jahr spielt nur er, weil seine Frau in der Babypause ist. Die Theatergruppe ist wie eine kleine Familie und er fühlt sich da sehr wohl, sagt Oliver Schreibmüller. Er steht gerne auf der Theaterbühne, weil das ein guter Ausgleich zum Alltag ist. | Bild: Wolf-Dieter Guip