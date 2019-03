Das Fasnetskaffeekränzle der Frauengemeinschaft Deggenhausen-Lellwangen im Gasthaus Sternen in Obersiggingen strotzte einmal mehr mit einem umfangreichen Programm. Die 14 Mitwirkenden und einige Kinder hatten sich ordentlich ins Zeug gelegt und zehn Beiträge erarbeitet, die von den Frauen und nur wenigen Männern neben Pfarrer Jürgen Schmidt und Bürgermeister Fabian Meschenmoser begeistert angenommen und mit viel Beifall bedacht wurden.

Das Dorfgeschehen närrisch aufgearbeitet haben Brunhilde (Zita Miller, links) und Liselotte (Sigi Krause). | Bild: Wolf-Dieter Guip

Darunter der Vortrag "Die Geschichte vom Hefezopf" von Andrea Rößler, ein Gedicht "Das Leben als Theater" von Elisabeth Hössler und eine Tanzeinlage von Birgit Zweifel mit den Turnerfrauen Anneliese Zweifel, Karin Vogel, Anette Teuchert, Rosi Grillmeier, Rosa Steuer und Maria Längle gehörten dazu. Die Weltreisende Liselotte (Sigi Krause) und Hausfrau Brunhilde (Zita Miller) hatten übers Jahr das Dorfgeschehen beobachtet und in einem gekonnten Sketch närrisch aufbereitet.

Elisabeth Hössler trägt ihr Gedicht "Leben als Theater" vor und Andrea Rößler betätigt sich als Mikrofon-Halter. | Bild: Wolf-Dieter Guip

"Ich war in Hawaii, Rio, Bali sowie Schanghai und über Facebook, Twitter und WhatsApp stets mit dem Tal verbunden", erklärte Liselotte. Auch in Ungarn sei sie gewesen, in einem Ort namens Tschasdingsbums und hätte dort lauter D-Taler getroffen. Auch Bürgermeister Meschenmoser sei dabei gewesen und hätte beim Doktor übernachtet. Der hat im Haus einen Swimmingpool und als er den benutzen wollte, sei er ausgerutscht, aufs Ohr gestürzt und sein Ohrring sei herausgerissen. Fazit von Liselotte: "Jetzt sieht man, dass er ein Schlitzöhrle ist."

Warum Sternenwirt Norbert Steidle vom ersten Advent bis Dreikönig mit ungebügelten Klamotten rumläuft, erklärte Brunhilde: "In diese Zeit sind alle Steckdosen im Sternen von Lichterketten belegt." Beim Sportplatz in Obersiggingen gebe es jetzt ein Fünf-Sterne-Hühnermobil für Bio-Hennen, das vollautomatisch funktioniert.

Wenn es abends dunkel wird und die Hennen in den Stall gehen, schließen sich automatisch die Türen. "Wenn abends die Jungs bei Flutlicht Fußballspielen, kommt der Bio-Rhythmus der Hennen durcheinander und sie gehen nicht in den Stall, der dann verschlossen ist", weiß Brunhilde, was die Vollautomatik nicht wissen kann.