Seit vielen Jahren ist das traditionelle Dorffest Anfang August in Limpach der absolute Höhepunkt. So wird kurzerhand das Wochenende verlängert und vom 3. bis 5. August einmal mehr für beste Stimmung im Dorf gesorgt. Ebenso gelten die kulinarischen Köstlichkeiten im und um das Festzelt beim Dorfgemeinschaftshaus als Höhepunkte. Die Vorsitzende des ausrichtenden Musikvereins (MV) Homberg-Limpach, Michaela Bodenmüller, freut sich: „Es war einfach genial, dass wir unser Dorffest um das Summernight-Brass-Festival am Samstag erweitert haben. Es findet nun schon zum sechsten Mal statt.“ Bei dem Festival treten verschiedene junge Blasmusikkapellen auf, die meist ganz eigene Interpretationen verschiedener Stücke – vor allem auch aus anderen Genres – präsentieren. Die gibt dem Ereignis ein ganz besonderes Flair. So hat sich das Festival zu einem Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt, was durchaus gewollt ist. Die Musik spricht die unterschiedlichsten Geschmäcker und Interessen an, führt Generationen zusammen und sorgt so für einen harmonischen Auftakt des Dorffests.

Dies ist einer von vielen Bausteinen, wie im Deggenhausertal ein generationsübergreifendes Angebot entstanden ist, mit dem auch jungen Leuten Alternativen geboten werden. Zu diesen Bausteinen gehören beispielsweise die „DJ-Night“ beim Maifest in Deggenhausen sowie „Rock am Dorfplatz“ in Urnau.

Bühne für Brass-Nachwuchs

Für das Festival am Samstag konnten in diesem Jahr die Gruppen Blechmäns und Blechwerk verpflichtet werden. Die Blechmäns sind neun leidenschaftliche Musiker und begannen 2015 mit ihrem Abenteuer als Brass-Kapelle. Die Idee hinter den Blechmäns war klar: Brass und mehr. Egal ob Brass-Abend oder Blasmusikevents, die Blechmäns stimmen ihr Programm auf das jeweilige Publikum ab und machen so jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Heimat der Blechmäns reicht von Oberschwaben bis zum schönen Bodensee, für die Jungs ist kein Weg zu weit, um gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Beim 2. Blasmusikwettbewerb 2016 in Attenweiler erreichten die Blechmäns den 1. Platz und starteten voll motiviert in die Brass-Szene. So ist mit überraschenden Stücken zu rechnen, ebenso wie bei Blechwerk. Diese Gruppe ist ein Zusammenschluss junger Musiker aus Horgenzell, Wilhelmskirch, Hasenweiler, Schmalegg und Roggenbeuren.

Wie schon in der Vergangenheit beginnt der Dorffest-Sonntag um 10.30 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst im Zelt, musikalisch durch den MV Homberg-Limpach umrahmt. Anschließend erfolgt der Übergang zum Frühschoppen, bei dem die Benistobler Musikanten den musikalischen Part übernehmen. Am Nachmittag um 14 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung durch den gastgebenden MV Homberg-Limpach. „Weil sonntags immer viele Familien mit Kindern zum Dorffest kommen, werden wir ein Kinderprogramm entwickeln, das zwischen 11.30 und 14 Uhr angeboten wird“, so Bodenmüller. Mit dem Feierabendhock findet das Limpacher Dorffest am Montag ab 18 Uhr seinen krönenden Abschluss. Zunächst wird der Musikverein Schmalegg für den musikalischen Background sorgen, bevor die Musikanten vom MV Nußdorf auf der Bühne zu den Instrumenten greifen.

Das Programm