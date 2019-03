von Christiane Keutner

Nur ein Baugesuch hatte das Gremium in seiner jüngsten Sitzung zu behandeln, doch das rief gleich mehrere Gemeinderäte quer durch alle Fraktionen zum Widerspruch gegen den Vorschlag der Verwaltung auf den Plan.

Antragsteller will ehemaliges Lager in Wohnung umbauen

Der Antragsteller möchte in das Gebäude einer ehemaligen Schreinerei eine Werkstatt für Industrieleistungen und Reifenservice sowie in ein ehemaliges Lager eine 75 Quadratmeter große Wohnung einbauen. Während die Verwaltung nichts gegen eine Umnutzung hatte, wollte sie der Errichtung einer Wohnung aus verschiedenen Gründen jedoch nicht zustimmen.

Bebauungsplan in dem Gebiet nicht rechtskräftig

Der Standort befinde sich in einem Gewerbegebiet, so Hauptamtsleiter Peter Nothelfer. Der Bebauungsplan ist für dieses Gebiet nicht rechtskräftig, hier gelte jedoch die sogenannte Baunutzungsverordnung. Danach könnten Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber und -leiter ausnahmsweise zugelassen werden.

Verwaltung verweist auf bestehendes Betriebsleiterwohnhaus

Das wollte die Verwaltung jedoch nicht, denn die geplante Wohnung befindet sich auf einer Fläche, die früher zu einem Flurstück gehörte, auf dem bereits ein Betriebsleiterwohnhaus steht. Dieses ist vermietet und das Flurstück ist geteilt worden. Gewerbegebiete seien stark subventioniert, auch deshalb wolle man die Wohnung nicht zulassen.

Gemeinderäte sprechen sich für Umbaupläne aus

Anders sahen das jedoch einige Gemeinderäte, die den Bau der Wohnung als unproblematisch werteten. Elfriede von Ow-Haag (CDU) meinte, in dem Gebäude sei ein anderes Gewerbe untergebracht und der Besitzer der Halle benötige für sich selbst eine Wohnung. Auch Heike Fischer (SPD) hätte nichts gegen einen Einbau.

Entscheidung zugunsten des Antragstellers

Ernst Mecking (CDU) verwies auf genehmigte Betriebsleiterwohnungen in diesem Bereich. Peter Nothelfer merkte an, dass diese sich im alten Gewerbegebiet befänden. Das aktuelle Baugesuch sei ablehnbar. Wolfgang Rößler (FW) wollte einer Wohnung zustimmen, wenn ein Großteil der Gewerbefläche erhalten bleibe, was jedoch nicht der Fall sei. So stimmten acht Gemeinderäte für eine Genehmigung, drei dagegen, einer enthielt sich.