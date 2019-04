Seit zwölf Jahren lebt Anita Russ (57) in Deggenhausertal. Sie ist verheiratet, hat ein Kind und fühlt sich in der Gemeinde sehr wohl. Ihr gefällt am Deggenhausertal, dass es eine lebendige und ausgesprochen aktive und gesellige Gemeinde ist, mit einer guten Infrastruktur, einem regen Vereinsleben und einem hohen Freizeitwert. Russ ist als freie Mitarbeiterin im Familientreff tätig. "Entsprechend meinem Beruf als Sozialarbeiterin liegt mir das Wohlergehen aller Mitbürger – von Jung bis Alt – am Herzen und das kann nur in einem guten Miteinander und mit einer guten Infrastruktur gelingen", sagt Anita Russ und möchte sich im Gemeinderat dafür engagieren. Die gute Infrastruktur zeichne sich durch die vorhandenen Kindergärten, das Kinderhaus, die Grundschule, Turn- und Festhalle, Hallenbad, Mediothek und gute Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel, Produkte aus heimischer Produktion, Ärzte, Apotheke, Sparkasse, Friseure, Tankstellen und Autowerkstätte aus.

Dies zu erhalten und bei Bedarf auszubauen sei für das Leben auf dem Land von enormer Bedeutung. Und Russ ergänzt: "Des Weiteren halte ich den Erhalt und die Wertschätzung unserer Landwirtschaft von großer Bedeutung." Sie trage wesentlich dazu bei, den ländlichen Charakter und die Idylle zu wahren, biete einheimische Produkte und trage zum Natur- und Landschaftsschutz bei. Dies gelte es bei der Weiterentwicklung der Gemeinde gut abzuwägen. Sie möchte sich auch für eine gute Kooperation mit der Seelsorgeeinheit einsetzen, weil für viele Bürger die Kirche ein wichtiger Bestandteil im Leben sei: "Gerade in der heutigen Zeit halte ich den Erhalt christlicher Werte und Verantwortung füreinander für unbedingt notwendig." Und Anita Russ wünscht sich für ihre Arbeit im Gemeinderat: "Mir ist es wichtig, die Vielfalt und Lebendigkeit im Deggenhausertal zu erhalten und bedarfsorientiert weiter zu entwickeln. Deshalb ist es mein Anliegen im Gemeinderat, mich einzubringen und mitzuhelfen, gute Entscheidungen über die Fraktionsgrenzen hinaus für die Bürger zu treffen. Eine gute und sachliche Zusammenarbeit liegt mir dabei am Herzen."