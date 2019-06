Bereits zwei Spieltage vor Saisonende hatte die erste Damenmannschaft des SV Deggenhausertal mit einem 6:0-Sieg über Niederhof die Meisterschaft in der Landesliga, Staffel 2 erreicht und sich damit den Aufstieg in die Verbandsliga Südbaden gesichert.

„Wir haben die Meisterschaft und den Aufstieg geschafft, weil der Zusammenhalt in unserem Team überragend ist und jede für jede kämpft und wir uns immer wieder gegenseitig motivieren.“Jana Steinhart, Verteidigung | Bild: Wolf-Dieter Guip

Einige Zeit nach diesem Sieg, hat der SÜDKURIER das Team beim Training besucht. Trainer Markus Kleiser erklärt, warum die Damenmannschaft so erfolgreich ist: „Als Grundlage haben wir im Verein eine gute Jugendarbeit geleistet und die Damen bereiten sich sehr engagiert im Training auf die Spiele vor.“ Trainerkollege Michael Schlude ergänzt: „Der Aufstieg ist weder Zufall noch Glück. Das Potential ist in der Mannschaft schon lange da und zusätzlich haben wir gute Verstärkung aus umliegenden Orten bekommen.“

Die Trainer der Damenmannschft des SVD Markus Kleiser (links) und Michael Schlude beim Training mit einige Damen im Kneissler-Stadion in Obersiggingen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Diese Zugänge seien nicht angeworben worden, sondern seien von sich aus aufgrund der Erfolge im Tal zur Damenmannschaft gekommen, berichtet das Trainerteam.

Insgesamt hat der Frauenfußball in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erfahren, nachdem die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2007 in China den Titel erkämpft hatte.

„Es ist mir eine große Ehre, dieses Ziel erreicht zu haben, was hier im Tal noch niemand erreicht hat. Unsere Mannschaft zeigt gerade eine Superleistung.“Alina Großhardt, Mittelfeld | Bild: Wolf-Dieter Guip

Man hat beim SVD ein junges Team mit Spielerinnen zwischen 17 und 35 Jahren zusammengestellt. „Wir haben in unserem tollen Team eine gute Kameradschaft. Von Vorteil ist, dass 35 Spielerinnen in zwei Mannschaften spielen und wir jeweils das beste Team zusammenstellen können, während andere Mannschaften oft mit einem Kader von vielleicht 14 oder 15 Spielerinnen auskommen müssen“, erklärt Markus Kleiser.

„Der Aufstieg war unser Ziel, auf das wir so lange gewartet und jetzt erreicht haben. Der Erfolg ist geprägt durch viel Arbeit, Fleiß und den guten Zusammenhalt im Team.“Johanna Braun, linke Verteidigerin | Bild: Wolf-Dieter Guip

Und die Ziele für die kommende Saison? „Nachdem wir erst vor drei Jahren von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen sind, gilt es jetzt die Klasse der Verbandsliga zu halten“, meint Michael Schlude.

Team geht engagiert in die neue Saison

Ein weiterer Aufstieg sei kein Thema, zumal man jetzt schon in der Verbandsliga zu Auswärtsspielen relativ lange Fahrten beispielsweise nach Freiburg oder Baden-Baden in Kauf nehmen müsse. Auch wenn man die Mannschaften in der neuen Liga –mit Ausnahme Hegau 2 – nicht kenne, gehe das Team mit Zuversicht und sehr engagiert in die neue Saison.

Viel unterwegs ist die Aufstiegsdamenmannschaft, wie hier beim Fest der Feuerwehrkameradschaft Homberg in Limpach mit Torwarttrainer Berthold Metzger und Mannschaftsbetreuer Robert König (hinten von links). | Bild: Wolf-Dieter Guip

Empfang beim Bürgermeister im Rathaus

Den Erfolg nahm Bürgermeister Fabian Meschenmoser zum Anlass, das Team zu einem Empfang im Rathaus einzuladen. „Die Damen des SVD sind in die Verbandsliga aufgestiegen. Ein wirklich großartiger Erfolg und eine besondere Leistung. Ich freue mich sehr für die Spielerinnen, die Trainer und den gesamten Verein“, betont Meschenmoser. Was die Damen geleistet hätten, sei wirklich klasse. Und es zeige sich einmal mehr, dass nicht nur Männer Fußball spielen können.

„Für unseren Verein ist der Aufstieg ein großer Erfolg. Wir sind ein familiärer Verein und da ist es nicht selbstverständlich, dass wir Meister geworden und aufgestiegen sind.“Kathrin Mutter, Spielführerin | Bild: Wolf-Dieter Guip

Der Bürgermeister hofft, dass durch diesen Erfolg der Frauenfußball noch mehr in den Fokus rückt und die Menschen begeistert, damit auch die Spiele gut besucht werden. Denn viele Zuschauer und Fans seien wichtig zur Unterstützung.

Er freut sich sehr über diesen Erfolg und wünscht der Mannschaft, dass sie sich in der kommenden Saison in der neuen Liga beweisen kann. „Mögen sie stets ein Tor mehr schießen“, so Fabian Meschenmoser.