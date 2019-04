von Angelina Sortino

In Deggenhausen konnte man am Samstagabend den Bass schon von weitem wummern hören. Bei der DJ-Night des Musikvereins Deggenhausen-Lellwangen wurde aufgedreht. Mehr als 250 Besucher tanzten im Festzelt gemeinsam zur Musik, die von DJ Enable aufgelegt wurde. "Er ist hier in der Gegend eine lokale Größe und auf vielen Veranstaltungen anzutreffen", begründete Otto Kopp, der Vorsitzende des Musikvereins, die Auswahl des DJs. Dieser spielte einen Mix aus aktuellen Hits und Klassikern der 80er und 90er Jahre. Das kam bei den Feiernden gut an. "Die Musik hier ist super! Ich mag, dass alte und neue Hits aufgelegt werden", lobte Partygast Michael Kaiser.

Die DJ-Night fand in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und kann sich immer mehr etablieren. Madlen Pfistermeister erzählte: "Ich bin zum ersten Mal hier und man trifft wirklich viele Bekannte. Nächstes Jahr gehe ich auf jeden Fall wieder hier feiern." Viele der Gäste kamen aus der näheren Umgebung. Die 31-jährige Maria Benz meinte: "Es ist ein Fest in der Gemeinde, das wollte ich mit meinem Kommen unterstützen. Hier im Deggenhausertal leben einfach sehr viele nette Menschen."

Karin Knisel, Sandra Schwelling und Madlen Pfistermeister (von links) hatten sehr viel Spaß. Die Freundinnen möchten in nächsten Jahr wieder ins Festzelt vor dem Gasthaus Rossknecht kommen. | Bild: Angelina Sortino

Auch die Veranstalter waren zufrieden. Der Vorsitzende des Fördervereins des Musikvereins, Gotthard Lindbüchl, erklärte: "Wir hatten einen schönen Abend. Es wurde ausgelassen getanzt und gefeiert. Für den Feierabendhock am Dienstagabend wünschen wir uns ebenfalls so viele Besucher."