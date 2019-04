Frau von Ow-Haag, es ist sehr ungewöhnlich, dass sechs von 14 Gemeinderäten bei der Kommunalwahl in Deggenhausertal nicht mehr antreten. Wie beurteilen Sie diese Tatsache für die künftige Arbeit im Gemeinderat?

Elfriede von Ow-Haag: Ganz so einmalig ist dieser Wechsel in der Kandidatenliste nicht. Wir hatten dies in der über 45-jährigen Geschichte der Gemeinde Deggenhausertal bereits mehrfach. Es findet ein Generationenwechsel statt, was ganz normal ist. Erfreulich ist, dass es uns gelungen ist, die Lücken, die zweifelsohne entstehen, mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu schließen, die sich bereit erklärt haben, auf der CDU-Liste zu kandidieren. Im Gemeinderat wird es durch die zu erwartenden Änderungen sicher neue Akzente geben, was grundsätzlich nicht schlecht ist.

Herr Rößler, wie ist Ihre Meinung dazu?

Wolfgang Rößler: Klar werden uns diese sechs langjährigen Gemeinderäte mit ihren Erfolgen, Erfahrungen und den Kompetenzen sehr fehlen. Grundsätzlich ist diese Entwicklung aber nicht unbedingt von Nachteil. Neue Leute und damit auch neue Perspektiven und ein Generationenwechsel sind sicherlich von Vorteil. Der Gemeinderat lebt auch vom Generationswechsel.

Ebenso bedeutsam ist, dass die SPD, die bisher zwei Sitze im Gemeinderat innehatte, nicht mehr zur Wahl antritt. Wie wirkt sich dies auf die Arbeit im Rat aus?

Wolfgang Rößler: Demokratie lebt von ihrer Vielfältigkeit. Es ist schade, dass die SPD keine Liste mehr stellt und dass die beiden Gemeinderäte nicht mehr im neuen Gremium dabei sind. Die SPD als klassischer Gegenpol zur CDU fällt weg. Als Freie Wähler sind wir allerdings sowieso der Meinung, dass eine Entscheidung in der Sache – ohne Parteibuch – besser für die Kommunalpolitik ist.

Elfriede von Ow-Haag: Die Arbeit war in unserem Gemeinderat immer sachorientiert. Gleichwohl gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen zur Entwicklung unserer schönen Gemeinde. Grundsätzlich finde ich es schade, dass nicht mehr alle bisherigen politischen Gruppierungen im Gemeinderat vertreten sein werden. Natürlich gehört es in einer Demokratie auch dazu, sich mit dem politischen Gegner und seinen Ideen auseinanderzusetzen. Von daher wird schon etwas fehlen.

Wie unterscheiden sich die Themen beziehungsweise Vorgehensweisen der CDU von denen der Freien Wähler im kommunalen Bereich?

Elfriede von Ow-Haag: Es gibt zwischen der CDU und den Freien Wählern viele Bereiche, in denen wir übereinstimmen. Und natürlich gibt es Themen, in denen wir unterschiedlicher Auffassung sind. Wie schon gesagt, die Arbeit im Gemeinderat von Deggenhausertal ist sachorientiert. Vielleicht gibt es doch einen Unterschied. Wir versuchen, uns in den Vorbesprechungen auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen.

Herr Rößler, wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen Freien Wählern und der CDU?

Wolfgang Rößler: Grundsätzlich gilt, dass beide Seiten ein Interesse daran haben, eine gute Entscheidung für die Gemeinde zu treffen. Keine Fraktionssitzungen sind nötig, da jeder eigenverantwortlich entscheidet. Dadurch ergeben sich vielfältige Diskussionen im Gremium.

Welches sind die wichtigsten Bereiche, denen sich die Freien Wähler in naher Zukunft widmen möchten?

Wolfgang Rößler: Dazu zählen unter anderem der Ausbau und die Erhaltung der Infrastruktur für alle Generationen in Deggenhausertal. Zum Beispiel in den Bereichen Breitband, Kindergärten, bezahlbarer Wohnraum, Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen sowie bei der Erhaltung der Tradition und der Identität im Tal der Liebe. Der Spagat zwischen der Erhaltung unserer Natur, der Unterstützung für bestehende wie neue gewerbliche und landwirtschaftliche Strukturen sowie der Verbesserung touristischer Angebote im Luftkurort Deggenhausertal ist eine schwierige Aufgabe. Dieser Aufgabe stellen wir uns und fördern die Neuschaffung von Rad- und Wanderwegen sowie den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln bei gleichzeitiger Sicherung des starken Wirtschaftsstandorts Deggenhausertal.

Was sind die Standpunkte der CDU?

Elfriede von Ow-Haag: Auch die Gemeinde Deggenhausertal hat ein kräftiges Wachstum bei den Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Neue Einwohner einzubinden, kann sozial verträglich nur gelingen, wenn wir eine entsprechende Infrastruktur haben und es uns gelingt, weitere Arbeitsplätze in der Gemeinde anzubieten. Deshalb haben wir uns für die Ausweisung weiterer Gewerbegebiete ebenso eingesetzt wie für den Ausbau der Kindergärten und die Ausstattung unserer Schule. Die Ausweisung weiterer Wohngebiete wollen wir mit Augenmaß angehen, um die Integration und unsere Umwelt nicht zu überfordern.

Warum soll sich ein Wähler dafür entscheiden, die Kandidaten der CDU zu wählen?

Elfriede von Ow-Haag: Seit Jahrzehnten steht die CDU für Kontinuität, für Sacharbeit und sichere Finanzen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Wir wollen eine moderate und umweltbewusste Entwicklung unserer Gemeinde, in der es Freude macht, zu leben und seinen Lebensmittelpunkt zu haben. Dafür steht die CDU.

Warum soll sich ein Wähler für die Kandidaten der FWV entscheiden?

Wolfgang Rößler: Politische Unabhängigkeit, Entscheidung in der Sache, kein Fraktionszwang und jahrelange gute Gemeindepolitik gehören zu den wichtigen Argumenten.

Wie würden Sie die Liste, mit der Sie zur Wahl antreten, charakterisieren?

Wolfgang Rößler: Eine gute Mischung der Altersstruktur. Und angesichts der mangelnden Bereitschaft von Frauen, sich aufstellen zu lassen, haben wir es doch geschafft, drei sehr gute Kandidatinnen zu gewinnen. Wir haben Kandidaten aus allen Lebensbereichen unseres Tals auf der Liste. Dadurch bieten wir viel Sachkompetenz und Berührungspunkte in vielen Sachthemen. Elf Kandidaten der vergangenen Wahl sind wieder auf der Liste und sechs von sieben amtierenden Gemeinderäten der Freien Wähler treten wieder zur Wahl an. Dies spiegelt ein gutes Miteinander und hohe Zufriedenheit innerhalb der Freien Wähler wider.

Elfriede von Ow-Haag: Es ist uns gelungen, dem Wähler eine Kandidatenliste anzubieten, in der alle Bevölkerungs- und Altersgruppen vertreten sind. Die Kandidaten stehen für eine Kommunalpolitik, die die Interessen aller Bürger vertritt und die unsere Gemeinde auch in Zukunft so gut dastehen lässt.

