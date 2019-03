von Gabriele Münzer

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Bestand an Bibern, die hervorragende Baumeister sind, durch konsequente Schutzmaßnahmen erhöht. Auch an der Deggenhauser Aach sind die scheuen Nagetiere seit etwa zwei Jahren heimisch, erzählt Rolf Servos, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Deggenhausertal.

Durch das Anlegen von Dämmen wird das Wasser der Deggenhauser Aach aufgestaut und tritt im Randbereich über die Ufer. | Bild: Gabriele Münzer

Heute lebt dort seiner Vermutung nach eine ganze Biberfamilie mit zwei Elterntieren und zwei bis vier Jungen. Zu Gesicht bekommen hat Servos die nachtaktiven, scheuen Tiere noch nicht. Die rege Bautätigkeit am Bach ließe jedoch auf mehrere Biber schließen.

Gemeinsam mit dem Naturschützer macht sich der SÜDKURIER auf, den Lebensraum der Nagetiere samt Bauwerke zu besichtigen. Der Weg dorthin führt über ausgedehnte Wiesen. Wenige Meter vor der Aach wird es nass – erste sichtbare Folge der Biberdämme. Das Wasser des Bachs tritt hier über die Ufer. Ohne Gummistiefel kommt man nicht weiter.

Biber haben ganze Arbeit geleistet

Ein kleines Stück bachwärts finden sich augenscheinliche Spuren der Bewohner. Neben gefällten Bäumen, deren Stämme an gespitzte Bleistifte erinnern, stauen zwei kleine Dämme die Deggenhauser Aach merklich auf. Einige Schritte weiter am Bachlauf entlang zeigt sich, dass die Biber ganze Arbeit geleistet haben. Neben zwei Bauen, auch Biberburgen genannt, schlängelt sich ein mehrere Meter langer Damm über und neben dem Bach entlang. Aus der Aach mit ursprünglich vielleicht 50 Zentimetern Tiefe ist ein etwa doppelt so tiefes Gewässer entstanden, das am Ufer kleine Seen bildet.

Ein vom Biber gefällter Baum. Für das Abnagen eines Baumstamms dieser Dicke benötigt der Biber laut Aussage von Rolf Servos (BUND) etwa einen Tag. | Bild: Gabriele Münzer

Aber warum baut der Biber Dämme? Rolf Servos bringt Licht ins Dunkel: "Biber bauen ihre Burgen an der Uferböschung. Damit der Eingang in den Bau unter Wasser liegt und so für Feinde nicht zugänglich ist, werden aus Zweigen, Blättern, Schilf und kleinen Stämmen Dämme gebaut, die das Wasser aufstauen."

Mithilfe der Dämme seien die Biber bis zu einem gewissen Grad sogar in der Lage, den Wasserstand zu regulieren, erzählt er weiter. Wird der Pegel für die Burg zu hoch, graben sie Löcher in die Absperrung, damit Wasser abfließen kann. "In der Mitte der Burg befindet sich eine trockene Kammer, in der die Biber leben. Diese wird von einer stabilen Außenhülle aus Zweigen, Blättern und Schlamm geschützt", so Servos.

Bauern sind darüber weniger glücklich

Biber würden aktiv die Landschaft gestalten, indem sie durch Dämme den Wasserlauf verändern. Die dabei entstehenden Flachwasserzonen stellten einen wichtigen Lebensraum dar für Tiere, wie kleine Fische, Frösche, Gelbbauchunken und Kleinstlebewesen, so der BUND-Vorsitzende. Glücklich über die Biber scheinen die Bauern, deren Wiesen an die Deggenhauser Aach angrenzen, allerdings nicht. Sie beklagen den Nutzungsausfall der überschwemmten Flächen.

Hinter dem Gestrüpp an der Uferböschung ist die Biberburg, das Zuhause der Biberfamilie, deutlich zu erkennen. | Bild: Gabriele Münzer

Servos sieht das gelassen. Der Biber würde meist nur einen Umkreis von zehn Metern um das Gewässer beeinträchtigen – eine überschaubare Fläche, seiner Ansicht nach, die dazu der ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Randstreifenbreite zu Gewässern hin entspräche.

Als Kuriosum erweist sich am Ufer ein malträtierter Baum, mit deutlich angenagtem Stamm und abgeschälter Rinde bis in mehrere Meter Höhe. Kann ein Biber klettern oder wie schält er die Rinde in schwindelnder Höhe ab? Servos schmunzelt. Ein Biologe hätte ihm erklärt, das skurrile Gebilde könne ein Gemeinschaftswerk von Biber und Specht sein. Mutmaßlich hat Letzterer die Baumrinde auf der Suche nach Insekten abgelöst. Denn eines sei sicher: Klettern könnten Biber nicht.