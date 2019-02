Vor dem schallgedämmten Fenster in Alois Haukes Esszimmer rauschen in geschätzt 30 Metern Entfernung fast pausenlos Autos und Lastwagen vorbei. „Ich habe so langsam ein Gefühl für Geschwindigkeiten entwickelt, ein gemeindlicher Geschwindigkeitsmesser war zeitweise stationiert. Und die fahren alle 60 Stundenkilometer und schneller“, stellt Hauke fest.

Vibrationen der Laster im ganzen Haus zu spüren

Der Lärm sei unerträglich. Durch den schlechten Zustand der Straße rumpelten schwere Lastwagen oft stark, die Vibrationen spüre man im ganzen Haus – so gehe es auch vielen Nachbarn. Deshalb bildete sich im Frühjahr 2018 die Bürgerinitiative „L 204 Ortsdurchfahrt Untersiggingen“.

Kein Tempo 30, sondern Dauerüberwachung der Geschwindigkeit

Die Initiatoren Alois Hauke, Klaus Stehle und Thomas Gaupp verfolgen das Ziel, dass am Ortseingang von Untersiggingen aus Richtung Salem ein stationärer Blitzer installiert wird. „Wir fordern für diese Rennstrecke keine 30er-Zone, sondern eine Dauerüberwachung der zulässigen Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, Tag und Nacht, weil gerade in der Nacht die komplette Ortsdurchfahrt von Chaoten als Rennstrecke benutzt wird“, sagt Alois Hauke.

An einem Samstag um 13 Uhr Tempo 98 im Ort

Auch tagsüber würden irrwitzige Geschwindigkeiten gemessen. An einem Messgerät der Gemeinde Deggenhausertal hätten sie beispielsweise am Samstag, 18. August des vergangenen Jahres um 13 Uhr eine Geschwindigkeit von 98 Stundenkilometern abgelesen.

163 Bürger unterschreiben Forderung

Ihre umfangreiche Argumentation für einen Blitzer haben Hauke, Stehle und Gaupp zusammengefasst und auf dieser Basis eine Unterschriftensammlung unter den Bürgern gestartet. In ihrer Argumentation schreiben sie auch, dass der Zustand der Ortsdurchfahrt immer schlechter wird. Dies wurde zusammen mit den 163 Unterschriften von Bürgern, die die Initiative unterstützen, an Bürgermeister Fabian Meschenmoser übergeben.

Bürgermeister: "Hoffen auf wohlwollende Prüfung des Anliegens"

Meschenmoser hat die Unterlagen mit einem Schreiben an das Landratsamt Bodenseekreis und das Regierungspräsidium Tübingen weitergeleitet. Der Bürgermeister betont: „Dass der Verkehr nicht weniger wird, ist uns bewusst. Aber diesen verträglicher zu machen, sollte unser gemeinsames Ziel sein! Deshalb unterstützen die Gemeindeverwaltung, der Gemeinderat und ich persönlich den Antrag der Bürgerinitiative und hoffen auf eine wohlwollende Prüfung des Anliegens.“

Auch andere Teilorte an der Landesstraße 204 betroffen

Aufgrund der großen Verkehrsbelastung auf der Bundesstraße 33 und Geschwindigkeitsbegrenzungen wie Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt von Markdorf sei das Thema Verkehr zu einem Dauerärgernis in der Gemeinde Deggenhausertal geworden. Die deutliche Zunahme des Schwerlastverkehrs, überhöhte Geschwindigkeit, Lärmbelästigung, Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern betreffe mehrere Teilorte.

Ortsdurchfahrt Untersiggingen in schlechtem Zustand

Das sei auch deshalb der Fall, weil die Landesstraße 204 als Verkehrsachse zwischen Ravensburg und Salem sowie Überlingen genutzt werde. Außerdem sei die Landesstraße 204 in der Ortsdurchfahrt Untersiggingen in einem desolaten Zustand.

Nach Blitz-Aktion nur vorübergehend besser

Am anderen Ende der Ortschaft, beim Fuchsbrunnen vor dem Dorfgemeinschaftshaus gegenüber des Kinderhauses, lebt Yvonne Bosch mit ihrer Familie. Sie wohnt direkt an der Aachbrücke: „Ich finde es gut, dass sich eine Bürgerinitiative gebildet hat. Wir haben ein großes Verkehrsproblem in Untersiggingen.“ Es gebe jetzt zwar eine 30er-Zone bei den Kindergärten, aber es habe sich nicht viel geändert. Als vor ein paar Wochen geblitzt wurde, sei es nur recht kurzfristig besser geworden.

Mutter: Autos fahren rasant über Zebrastreifen

Bosch erzählt: „Es passiert immer wieder, dass ich mit zwei Kindern am Zebrastreifen stehe und die Autos fahren rasant vorbei und es dauert, bis mal einer anhält“, berichtet Bosch.

Schon 2013 Unterschriftenaktion für Tempo 30

Im Jahr 2013 hatte Alexander Kopp aus Untersiggingen eine Bürgerinitiative mit Unterschriftensammlung organisiert, mit dem Ziel, die Straße zu sanieren und eine Lösung im Bereich der Kindergärten zu finden. Das Ergebnis – auf lange Sicht – ist die Einführung von Tempo 30 in diesem Bereich. „Ich begrüße die Initiative zur Einrichtung eines Blitzers in Untersiggingen", sagt Kopp.

Tempo-Bremse am Ortseingang

Er fände es jedoch besser, den stationären Blitzer im Bereich der Tempo-30-Zone zu installieren. Am Ortseingang aus Richtung Salem könne man wie in Grünwangen eine "Bremse" bauen. Klaus Stehle könnte sich dem durchaus anschließen, unter der Voraussetzung, dass eine "Schikane" in beide Fahrtrichtungen eingerichtet wird.

Bürgermeister: Landratsamt will auf Gemeinde zukommen

Zum behördlichen Stand des Anliegens der Bürgerinitiative sagt Bürgermeister Fabian Meschenmoser: „Es wurde vom Landratsamt eine Seitenradarmessung durchgeführt und auch teilweise geblitzt. Die letzte Information des Landratsamts war, dass sie nach Klärung des Sachverhaltes und möglicher Optionen wieder auf die Gemeinde, die Bürgerinitiative zukommen werden.“

Tempo-Bremse aufgrund mangelnder Fläche schwierig

Zum Wunsch nach einer „Bremse“ am Ortseingang aus Richtung Salem, ähnlich wie in Grünwangen die Verkehrsinsel, erklärt Meschenmoser: „Eine Bremse wie in Grünwangen ist in Untersiggingen etwas schwierig, da hierzu Fläche benötigt wird, die aufgrund der Brücke nicht zur Verfügung steht.“