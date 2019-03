von Angelina Sortino

Zum 38. Mal hat am vergangenen Freitag der DLRG-Ball in Wittenhofen stattgefunden. In der bunt dekorierten Alfons-Schmidmeister-Halle feierten die kreativ verkleideten Partybesucher ausgelassen zur Musik von Lumpenkapellen und der Band „Freibier“. Bilder vom Ball finden Sie hier.

