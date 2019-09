von Christian Keutner

Volksfestähnlich war der Auftakt zu den Apfelwochen der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee am Sonntag. Nach Wittenhofen und Obersiggingen zog es viele Interessierte aus nah und fern. Bei den kulinarischen, handwerklichen und Veranstaltungs-Angeboten drehte sich weitgehend alles um den Apfel.

Ein gigantisches Herz hatten Helfer am Vortag des Apfelfests in Deggenhausertal gelegt, das zum beliebten Fotomotiv wurde. Während Erwachsene sich an den schönen Traktoren der Oldtimerfreunde freuten, hatten Kinder Spaß auf der Heuhüpfburg, an den Modellballons und Lenkdrachen. Bild: Christiane Keutner

Die meisten Besucher begaben sich auf den Weg von Wittenhofen nach Obersiggingen und besuchten alle drei Stationen. Zuweilen herrschte reger Betrieb. Bild: Christiane Keutner

Die vielen Tische und Bänke vor Schule und Schwimmbad reichten zuweilen nicht aus, um allen Interessierten Platz zu bieten. Der Andrang beim Apfelherzfest am Sonntag war riesig und zog Besucher von nah udnd fern an. Bild: Christiane Keutner

Geistreiches aus Hagnau probierten (von links) Marlies und Thomas Moser aus Bermatingen, Alfred und Ingrid Kessler aus Meersburg bei Hubert Gutemann, Rebmeister aus Markdorf. Bild: Christiane Keutner

Der sonnige Sonntag war wie gemacht für das Apfelfest im Deggenhausertal. Viele nutzten den warmen Sommertag für vielleicht das letzte Openair-Event. Bild: Christiane Keutner

Echte Schwerarbeit befanden Hanna (links) ud Pauline, die mit Hilfe von Hubert Zachert vom "Seehaufen" und einer alten Maschine Apfelsaft aus dicken Äpfeln pressten. Bild: Christiane Keutner

Sie hatten Spaß beim Probieren der Apfelgelees, von links: Lars Havelberg, Quirin Saumweber und Ramona Frank sowie Sylke Adam aus Meersburg, rechts, die ihr Selbstgemachtes anbot. Bild: Christiane Keutner