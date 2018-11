von Nicole Burkhart

Unter dem Motto "Wir machen Kinder stark!" fand auf Initiative des Deutschen Turnerbundes vom 9. bis zum 11. November der Tag des Kinderturnens statt. Auch in der Bodenseeregion gab es zahlreiche Aktionen, unter anderem in Bermatingen und im Deggenhausertal. Dort hatte der Verein für Freizeitsport in der Alfons-Schmidmeister-Halle ein kunterbuntes Aktivprogramm für die Kinder aufgebaut. "Für uns ist das nagelneu und es freut mich, dass wir es dieses Jahr anbieten", sagt die Vorsitzende des Vereins, Sibylle Strasser.

Bin schon da! Schnell huscht die fünfjährige Daria durch den Reifenparcours. | Bild: Nicole Burkhart

Initiiert hatte den Kinderturntag Ruth Soyer, die durch ihre Ausbildung zur Übungsleiterin im Eltern-Kind-Bereich darauf aufmerksam wurde. "Wir wollen allen die Tore öffnen, jeder hat Zugang zu diesem Angebot und kann sich ausprobieren", erklärt Ruth Soyer den Hintergedanken. "Im Grunde haben alle Kinder solch ein Bewegungsangebot nötig. Im Kinderturnen lernen sie die Grundfunktionen der Motorik wie klettern, hüpfen, rollen", ergänzt sie. Aktuell bietet der Verein zwei Eltern-Kind-Gruppen von eineinhalb bis vier Jahren, zwei Kinderturngruppen ab vier Jahren und eine Kindertanzgruppe an.

Die vierjährige Marie traut sich hoch hinaus. Gut abgesichert erklimmt sie die hohe Leiter. | Bild: Nicole Burkhart

Die Nachfrage ist hoch, fast alle Kurse sind voll belegt. "Uns fehlt es nicht an Kindern, eher an Übungsleitern", sagt Ruth Soyer. Währenddessen füllt sich die Halle mit den ersten kleinen und großen Besuchern. Mit Mama, Papa oder Oma rennen die Kinder zu den einzelnen Stationen. Die fünfjährige Daria klettert die Hängebrücke hoch und balanciert anschließend auf der Bank weiter nach oben zum Barren. "Das ist gar nicht schwer", sagt das blonde Mädchen strahlend. "Genau das ist enorm wichtig, dass die Kinder sich etwas trauen und Erfolgserlebnisse haben", weiß Sibylle Strasser.

Für Ben ist klar: das Schwingen an den Ringen ist die beste Station. | Bild: Nicole Burkhart

"Wir wollen Kinder und ihr Selbstvertrauen stärken und ihnen zeigen, was sie alles erreichen können", fügt sie hinzu. Dabei ist die Freude an der Bewegung das Wichtigste. Durch viele unterschiedliche Stationen ist für die Zwei- bis Siebenjährigen in allen Bereichen wie rollen, hängen, klettern oder rutschen etwas dabei.

Und auch die Eltern sind gefordert, sei es beim Vor- oder Mitmachen, beim Hilfestellung geben oder schlicht beim Anfeuern. "Eine tolle Sache! Wir haben durch das Gemeindeblatt davon erfahren und da Alissa jede Form von Bewegung mag, war klar, wir kommen her", erzählt Vater Patrick Stehle aus Harresheim.

Die vierjährige Alissa liebt es, an den Seilen zu schaukeln. Je schneller, desto besser. | Bild: Nicole Burkhart

Dem vierjährigen Ben gefällt unterdessen das Schwingen an den Ringen sehr gut. Immer schneller schaukelt er von rechts nach links und zurück. Mutter Gabi Reger freut es: "Ben ist eher schüchtern, ihm tut die Bewegung gut." Nebenan hilft Vereinsmitglied Ester Kieninger-Thum gerade der vierjährigen Marie in den Klettergurt. Mehrere Meter erklimmen die mutigen Kinder dann die steile Leiter. "Ich klettere gerne", verrät Marie und hängt sich bei der nächsten Station gekonnt mit den Beinen an die Reckstange. Für ihre Mutter Susanne Rist aus Horgenzell war klar, dass sie zum Tag des Kindertunens kommen. "Marie geht so gerne hier ins Turnen, da wollten wir uns das unbedingt auch anschauen", freut sie sich.

Die Freundinnen Nele, Sofia und Fabiane sausen auf den Rollsitzen durch die Alfons-Schmidmeister-Halle. | Bild: Ncole Burkhart

Immer wieder erscheinen neue Familien in der Halle. Ob Wippe, Balancieren, Ringe schaukeln oder Rutschauto-Slalom, es ist für jeden etwas dabei. Die dreijährigen Zwillinge Robin und Yannik haben soeben die Kletterwand erklommen und verkünden es lautstark mit Glockengebimmel. Überall hört man inzwischen fröhliche Kinderstimmen und erfreute Eltern: "Super, das klappt schon viel besser! Du machst das toll!" Viele bekannte Gesichter, aber immer wieder auch neue Familien. Für Ruth Soyer ist das Konzept voll aufgegangen. "Für 2019 sind wir bereits für den Tag des Kinderturnens angemeldet!", sagt sie.

"Toll, dass es so ein Angebot gibt. Jim mag es sich zu bewegen und hier kann er Verschiedenes ausprobieren. Man bekommt jedenfalls Lust aufs Eltern-Kind-Turnen", sagt Stephanie Kobelentz, Untersiggingen | Bild: Nicole Burkhart

