von sk

Im Dauereinsatz war die Polizei am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Urnau: Gleich zwei betrunkene Autofahrer in einem Fahrzeug meldeten aufmerksame Zeugen am frühen Sonntagmorgen im Deggenhausertal. Den Zeugen waren die jungen Männer aufgefallen, wie sie von einer Gaststätte in Urnau losgefahren waren und Schlangenlinien fuhren, teilte die Polizei am Montag mit.

Polizei trifft betrunkene Fahrer zuhause an

In Wittenhofen hielt der Wagen kurz an, da sich der bisherige Beifahrer übergeben musste. Im Anschluss daran wechselte dieser auf den Fahrersitz und setzte die Fahrt in ebenso verkehrsunsicherer Fahrweise fort. Beide Beteiligten konnten durch Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Überlingen an deren Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei zeigte sich, dass beide Männer im Alter von 20 und 27 Jahren deutlich unter Alkoholeinwirkung standen. Sie mussten sich eine Blutprobe entnehmen lassen und beide Führerscheine wurden einbehalten.

Prügelei vor derselben Gaststätte

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Personen kam es dann laut Polizei ebenfalls am frühen Sonntag gegen 2 Uhr vor derselben Gaststätte in Urnau. Nachdem zunächst zwei 19 und 21 Jahre alte Männer in dem Lokal in Streit geraten waren, schlug der 19-Jährige dem Älteren mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Hierauf verlagerte sich das Geschehen laut Polizei nach draußen und es mischten sich zwei weitere 19 und 18 Jahre alte Männer ein. Ein 20-Jähriger, der schlichten wollte, wurde von dem 19-Jährigen, der den Streit begonnen hatte, umgestoßen. Hierdurch zog er sich Schürfwunden zu. Alle Beteiligten standen zur Tatzeit unter Alkoholeinwirkung. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits aufgenommen.

Selber Ort, dritte Tat

Und nochmals selber Tatort, selbe Klientel: Leicht unter Alkoholeinwirkung stand laut Polizei ein 22-jähriger Autofahrer, der Beamten des Polizeireviers am frühen Sonntagmorgen ebenfalls wiederum in Urnau aufgefallen war und kontrolliert werden sollte. Nachdem die Beamten dem Fahrzeug eindeutige Anhaltesignale gegeben hatten, beschleunigte der Fahrer seinen Wagen und missachtete zunächst die Aufforderungen.

Flucht mit dem Auto endet im Waldweg

Der Fahrer bog dann in einen Waldweg ein und musste schließlich anhalten, nachdem sich der Weg zusehends verengte und eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Hier konnte der 22-Jährige von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurden Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen.