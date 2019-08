Zum sechsten Mal sist das Dorffest, das der Musikverein Homberg-Limpach organisiert, am Samstag mit dem Summernight-Brass-Festival gestartet. Zu den beiden angekündigten Bands Blechmän und Blechwerk konnte kurzfristig noch die Gruppe Tschässbräss verpflichtet werden.

Festival in München als musikalische Konkurrenz

Vorsitzende Michaela Bodenmüller erklärte: „Es wird immer schwieriger, Bands für unser Festival zu verpflichten.“ Zum einen sei Ferienzeit, zum anderen finde seit etwa drei Jahre parallel in München das „Brass Wiesn Festival“ statt, zu dem viele Gruppen auch aus der hiesigen Umgebung fahren.

Tschässbräss aus der Region Pfullendorf springt ein

Jürgen Rudy, Saxofonist der Gruppe Tschässbräss, die überwiegend aus ehemaligen Mitgliedern der Stadtkapelle Pfullendorf besteht, sagte: „Über einen Bekannten des Musikvereins Homberg-Limpach sind wir gefragt worden, ob wir nicht hier auftreten könnten, und wir haben zugesagt – obwohl zwei Mitglieder der Gruppe aus dem Urlaub zurückgeholt werden mussten.“ Nach dem Motto „Koffer auf, Instrumente raus und Spaß“ spiele Tschässbräss alles außer Polka, Marsch und Walzer. Die Schwerpunkte seien Jazz, Funk, Soul, Brass und Latin.

Ein ganzer Tisch aus Azenweiler, Einheimische sowie Urlauber, hatte seinen Spaß beim Summernight-Brass-Festival. Die Gäste aus Koblenz und Hamburg erlebten ein Fest, wie sie es sonst nicht kennen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Feriengäste und Einheimische gemeinsam am Tisch

Die Besucher geizten nicht mit Beifall und waren begeistert von der Musik aller drei Kapellen an dem milden Sommerabend in Limpach. An einem der Tische saßen Besucher aus Azenweiler mit Feriengästen aus verschiedenen Regionen. Alex aus Azenweiler betonte: „Ich komme natürlich jedes Jahr hierher, schon weil ich die rund zweieinhalb Kilometer locker nach Hause laufen kann.“ Joachim aus Koblenz, der seit 20 Jahren Ferien in Azenweiler macht, fand die Musik ganz in Ordnung – „das ist mal etwas anderes“.

„So ganz anders als in Hamburg„

Christina aus Hamburg erklärte: „Als ich klein war, hat mein Vater hier einen Bauernhof gefunden, auf dem man gut Urlaub machen kann. Jetzt bin ich schon mit meiner Tochter hier und es gefällt mir sehr gut.“ Sie komme auch jedes Jahr zum Festival und zum Dorffest und finde es besonders interessant, die Leute zu beobachten: „Es ist so ganz anders als in Hamburg.“

Auch am Sonntag war das Festzelt beim Dorfgemeinschaftshaus in Limpach gut gefüllt. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Pfarrer kritisiert Stammzellenforschung in Japan

Nach einem sehr gut besuchten Zeltgottesdienst am Sonntagvormittag griff die Kapelle „Die Benistobler – Blasmusik mit Herz“ zu den Instrumenten. In seiner Predigt hatte Pfarrer Jürgen Schmidt über die Habsucht des Menschen gesprochen. Er verurteilte die Stammzellenforschung in Japan, wo menschliche Zellen Tieren eingepflanzt werden, um menschliche Organe zu gewinnen.

Benistobler treten im Zweijahresrhythmus auf

Zum verlängerten Frühschoppen starteten die Benistobler mit einem Polka-Medley, das Dirigent Winfried Weigelt spaßig „Soundcheck-Polka“ nannte. Weiter ging es passend mit „Grüß Gott ihr Freunde all“ und die Stimmung im Zelt wogte in glückliche Sphären. “Wir spielen im Zweijahresrhythmus beim Dorffest in Limpach, weil wir sehr gute Verbindungen im Deggenhausertal haben“, betonte Weigelt.

Nach dem Gottesdienst am Sonntagvormittag sorgten die Benistobler Musikanten unter Leitung von Winfried Heigle (links) für Stimmung im Zelt. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Die Kapelle sei vor mehr als 30 Jahren im Benistobel entstanden und habe ihr Probenlokal in Urnau. Bei seinen launigen Ansagen erklärte er, dass die Kapelle wegen der Urlaubszeit mit vielen Aushilfen spiele, die alle immer wieder gerne bei den Benistoblern spielen – „das freut mich saumäßig.“ Am Sonntagnachmittag übernahm der gastgebende Musikverein Homberg-Limpach den musikalischen Part. Zum Feierabendhock am Montag spielten die Musikvereine aus Schmalegg und Nußdorf.