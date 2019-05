Die Landesstraße 204 zwischen Untersiggingen und Mennwangen ist ein ständiger Gefahrenherd. Das zeigte erst Mitte April wieder ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein Motorrad und ein Transporter beteiligt gewesen sind. Und auch einen Todesfall hatte es in der Vergangenheit gegeben.

Untersiggingen/ Mennwangen Schwerer Verkehrsunfall auf der L 204 zwischen Untersiggingen und Mennwangen Das könnte Sie auch interessieren

„Ich bin schon abgehärtet. Unfälle bringen mich nicht mehr aus der Ruhe, denn das ist der alltägliche Wahnsinn„, sagt Anwohnerin Martha Staader. Sie lebt seit 1996 an der L 204 und hat nach eigenem Bekunden in all den Jahren so manches gesehen. Viele Unfälle, die sich vor Ort ereignen, würden gar nicht erst gemeldet, sagt Staader.

„Ich bin schon abgehärtet. Unfälle gehören hier zum alltäglichen Wahnsinn.“ Martha Staader, Anwohnerin | Bild: Singler, Julian

Kein ausgewiesener Unfallschwerpunkt

Wie die Polizei auf SÜDKURIER-Anfrage mitteilt, hat es 2018 drei registrierte Verkehrsunfälle in besagtem Streckenabschnitt gegeben. Im laufenden Jahr seien es bisher zwei gewesen. „Es liegt kein ausgewiesener Unfallschwerpunkt vor“, erklärt ein Polizeisprecher. Über Maßnahmen würden ohnehin die Behörden entscheiden. Die Polizei habe lediglich beratende Funktion.

Meinung Maßnahmen nötig von Julian Singler Das könnte Sie auch interessieren

Darauf, dass im Streckenabschnitt, der an Staaders Wohnhaus vorbeiführt, eine Geschwindigkeitsbegrenzung herrscht, wird nach Ansicht der 56-Jährigen „viel zu wenig aufmerksam gemacht“. Sie sagt: „Zwar sind 80 Kilometer pro Stunde erlaubt, doch das weiß kaum jemand.“ Die Anwohnerin fordert deshalb Maßnahmen, um die Situation zu entschärfen. „Ideal wäre ein fester Blitzer, auch wenn ich dem als flotte Fahrerin kritisch gegenüberstehe“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Ein durchgehendes Überholverbot hält Staader für die ungünstigste Lösung. Dies würde den Verkehr verlangsamen.

Martha Staader steht in einer Kurve einige Meter von ihrem Wohnhaus entfernt. Hinter ihr sind das Vorfahrtsschild sowie die Geschwindigkeitsbegrenzung zu sehen. Dass mitten in der Kurve eine Bushaltestelle ist, kann die Anwohnerin nicht verstehen. „Das macht keinen Sinn und ist absolut gefährlich“ sagt sie. Dazu käme die Tatsache, dass innerhalb von nur etwa einem Kilometer gleich drei Bushaltestellen aufeinander stünden. | Bild: Singler, Julian

Fabian Meschenmoser, Bürgermeister der Gemeinde Deggenhausertal, sagt auf Anfrage dieser Zeitung: „Es stimmt, dass es immer wieder zu Unfällen zwischen Untersiggingen und Mennwangen kommt, obwohl es auf gewissen Abschnitten eine Tempobeschränkung und ein Überholverbot gibt.“ Im vergangenen Jahr habe die Straßenverkehrsbehörde deshalb veranlasst, das Überholverbot zu verlängern sowie den Bereich mit einer durchgezogenen Linie zu markieren. Laut Meschenmoser will das Straßenbauamt diese Maßnahmen in absehbarer Zeit verwirklichen.

Anwohnerin Martha Staader übt Kritik

Martha Staader hat bei Unfällen schon des Öfteren Erste Hilfe geleistet. „Viele haben Angst davor und wissen nicht, was sie machen sollen. Jeder erwartet, dass ihm bei einem Unfall geholfen wird, aber selbst ist man dazu oft nicht in der Lage“, so die 56-Jährige über das Einleiten lebensrettender Sofortmaßnahmen. Erschwerend komme hinzu, dass „man oft nicht mal Handyempfang hat“.

Deggenhausertal Tragischer Unfall im Deggenhausertal: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit einem Rehbock Das könnte Sie auch interessieren

Die L 204-Anwohnerin kritisiert die Regelungen beim Führen eines Fahrzeuges. „Wenn ich einen Lkw fahre, muss ich alle fünf Jahre zum Augen- und Ohrenarzt, um feststellen zu lassen, ob ich weiterhin in der Lage dazu bin. Bei Pkw- und Motorradfahrern ist das nicht der Fall, aber sie haben die Verantwortung für ihre Mitfahrer“, erläutert Staader. Bis vor Kurzem ist sie hobbymäßig Bus und Lastwagen gefahren. Seit ihrem 18. Lebensjahr fährt sie Motorrad.

Deggenhausertal Schwerer Verkehrsunfall auf L204 in Deggenhausertal Das könnte Sie auch interessieren