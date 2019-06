von sk

Für fußballbegeisterte Kids und deren Trainer ist das ein Pflichttermin: Am kommenden Wochenende, von Donnerstag, 27. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, lädt der SV Deggenhausertal wieder zu seinen Josef-Mutter-Jugendtagen ein.

58 Jugendteams mit dabei

Im Kneissler-Stadion in Obersiggingen spurten dann rund 600 Kinder in 58 Mannschaften, von den Bambinis bis zu den C-Jugendlichen, wieder dem Ball hinterher. Hinzu kommen rund 130 Völkerballspieler in 15 Teams, die am Samstagabend um den Preis beim Völkerball wetteifern – eine veritable Großveranstaltung also, für die sich die Organisatoren vom SVD auch wieder einen schönen Zuschauerzuspruch erhoffen.

Auftakt am Donnerstag um 17.15 Uhr

Los geht es am Donnerstag um 17.15 Uhr mit dem E-Jugendturnier. Am Freitag ist Pause, am Samstag geht es um 9.30 Uhr mit der D-Jugend weiter, ehe um 13 Uhr die C-Jugend dran ist. Um 16.30 Uhr beginnt das Völkerballturnier. Am Sonntag macht um 10 Uhr die F-Jugend den Auftakt, um 13 Uhr folgen die C-Mädchen und ab 13.30 Uhr toben sich dann auch die Jüngsten beim Bambinispieltag aus. An allen Tagen sorgt das Bewirtungsteam fürs leibliche Wohl.