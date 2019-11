von Angelina Sortino

In der Halloween-Nacht haben Jung und Alt gemeinsam in Wittenhofen gefeiert. Auf der Party des Musikverein Homberg-Limpach herrschte gute Stimmung. Getanzt wurde zu der Musik von DJ Sound und der Coverband „Crash“. Hier finden Sie alle Bilder aus dem Gruselkabinett in der Alfons-Schmidmeister-Halle:

Schaurig schön: Die Gäste der Halloween Party in Wittenhofen haben sich kreativ für die Feier herausgeputzt.

