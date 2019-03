von Jan Manuel Hess

Einen Auftakt nach Maß konnte der Sportverein Deggenhausertal (SVD) beim Bockbierfest für sich verbuchen. Die beliebte Dirndl- und Lederhosenparty zog reichlich in Trachten gekleidetes Feiervolk an und die Partyband "Albkracher" leistete ihren Beitrag zum Gelingen bei. Stimmungstreffer landeten sie mit ihren Liedern der Gruppe "Pur", die in den musikalischen Repertoires einiger Partybands ein fröhliches Comeback zu feiern scheinen.

Aber auch mit Klassikern wie "Tausend Mal berührt" oder "Ich bin ein Dorfkind" trafen die Musiker den Feier-Nerv des Publikums und die Refrains wurden eifrig und lauthals mitgesungen. Und während der Tanzbereich vor der Bühne stets gut gefüllt war, die bunten Dirndl zur Musik flatterten, zogen andere die etwas "traditionellere" Methode vor. Sie erklommen die Bierbänke um aus luftiger Höh' die Musiker durch Klatschen und Jubelrufen in ihrem Spiel anzufeuern.

Veranstalter sind sehr zufrieden

Peter Hatzing, Vorsitzender des organisierenden Fördervereins des SVD, zeigte sich sehr zufrieden: "Die Stimmung ist richtig gut und es kommen immer noch Leute dazu. Kein Grund zur Klage." In der Tat bildete sich immer wieder am Eingang eine Schlange und in der Halle füllte es sich zusehends. Madeleine Thiel aus Bermatingen hat ihren Spaß: "Die Stimmung ist klasse und die Musik auch, es wird bestimmt ein super Abend werden."

Kommt gut an: Musik und Trachten in Verbindung mit zünftigem Essen und Trinken. | Bild: Jan Manuel Heß

Nathalie, Diana, Maren und Lisa – alle aus Salem – sind mit den Party-Pass hereingekommen und müssen um Mitternacht gehen, aber ihre Minderjährigkeit dämpft ihre Feierlaune nicht im geringsten. "Das ist jetzt nicht so schlimm für uns, wir kennen es ja", meint Lisa und ihre Freundin Maren ergänzt: "Das muss man einfach akzeptieren und da wir so eine Party bei uns in Salem nicht haben, ist es das allemal wert."

Alle haben ihre neuen Dirndln an und freuen sich auf das Präsentieren, dazu Nathalie: "Wir vier lieben einfach Dirndl und tragen sie natürlich auch gerne. Meist man hat ja erst zur Oktoberfestzeit Gelegenheit dazu, deswegen dafür Daumen Hoch an den SV Deggenhauertal."