Unter dem Motto "Alle brauchen die Feuerwehr, die Feuerwehr braucht dich" hat die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal die Tore des Gerätehauses in Wittenhofen geöffnet und gezeigt, was sie alles zu bieten hat. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Tag der offenen Tür, der in erster Linie von Vorführungen geprägt ist, ging es dieses Mal darum, dass Interessierte alles genauer in Augenschein nehmen durften.

Mal herausfinden, was so ein Strahlrohr alles kann, dabei war Josef Eichenhofer (links) von der Feuerwehr Sascha Dehoff gerne behilflich. | Bild: Jan Manuel Heß

Kommandant Karl-Heinz Bentele sagte dazu: "Heute darf man alles ganz unverbindlich ausprobieren, anfassen und natürlich Fragen stellen." Mit dieser Aktion möchte man sich schon jetzt für die Zukunft rüsten, so Bentele. Zwar sei man mit derzeit 81 Feuerwehrfrauen und -männern durchaus gut aufgestellt, jedoch "werden in den kommenden zehn Jahren einige in die Altersabteilung wechseln und das gilt es auszugleichen". Früher habe man da weniger Probleme gehabt, erklärt er: "Als es noch den Wehrdienst gab, haben sich viele für den Wehrersatzdienst entschieden und diesen bei der Feuerwehr geleistet, das fehlt heute." Zwar wirbt der Kreisfeuerwehrverband mit der 112-Aktion um Nachwuchs, aber Bentele und sein Stellvertreter Josef Schmidmeister setzen auf Eigeninitiative, wie Schmidmeister erklärt. "Man muss die Leute direkt ansprechen, in der Nachbarschaft, bei Freunden und dann ausführlich erklären, was Feuerwehrarbeit überhaupt bedeutet."

Sie kümmern sich um den Nachwuchs, Jugendfeuerwehrwart Marcel Grundewald (rechts) und sein Stellvertreter Andreas Uricher. | Bild: Jan Manuel Heß

Einer, der das an diesem Tag genauer wissen will, ist Sascha Dehoff. "Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich war früher in der Jugendfeuerwehr, habe dann aber nicht weitergemacht." Jetzt ist das Interesse wieder geweckt und einem Eintritt steht nichts im Weg. Die Verantwortung, die mit so einer Entscheidung einhergeht, schreckt ihn nicht. "Hier ist immer ein Team gefragt und auf die Kameraden kann man sich verlassen." Es sei besonders die Kameradschaft, die helfe, die psychischen wie körperlichen Herausforderungen zu stemmen, wie Josef Eichenhofer von der Feuerwehr Deggenhausertal ergänzt. Getreu dem Wahlspruch "Einer für alle und alle für einen".

Besonderheit ist Absturzsicherungsgruppe

Eine Besonderheit im Deggenhausertal ist die Absturzsicherungsgruppe, deren Mitglieder speziell für die Bergung oder Rettung aus luftigen Höhen oder Tiefen – von bis zu 30 Metern – ausgebildet sind. Zentrales Element ist hier nicht der Wasserschlauch, sondern die Schleifkorbtrage, die zum Beispiel bei Waldunfällen eingesetzt wird. "Diese Trage ist sehr robust und dafür ausgelegt, sie über den Boden ziehen zu können oder durch einen Hubschrauber in die Luft zu befördern", erklärt Andreas Russ, Leiter der Gruppe. Die ganze Ausrüstung erinnert an die von Bergsteigern und entsprechend ist die Ausbildung: Abseilen, sichern, spezielle Knoten und Handschuhe.

Frauen sind keine Ausnahme mehr

Schon lange keine Ausnahme mehr sind Frauen in der Feuerwehr, sie sind gleichwertige Kameradinnen. Heute muss keine Feuerwehrfrau mehr eine zu große Jacke oder Stiefel mit zu hohen Schäften tragen. "Jede Jacke wird individuell abgemessen und bei den Stiefeln ist Schuhgröße 37 kein Sonderfall. Jeder soll eine optimal sitzende Ausrüstung besitzen, das sind wir der Sicherheit geschuldet", erläutert Bentele. Und auch bei Zusatzqualifikationen, wie etwa dem Lastwagenführerschein, gibt es Unterstützung. "Wer zum Maschinisten ausgebildet wird, bekommt von uns und der Gemeinde Unterstützung, denn es muss ja Leute geben, die die Fahrzeuge fahren", so Bentele.

Die Feuerwehr Aktuell verfügt die Feuerwehr über 81 aktive Mitglieder, davon neun Frauen. In der Jungendfeuerwehr sind insgesamt 17 Mädchen und Jungen aktiv. Seit der Gemeindereform 1972 gibt es die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal, zuvor gab es fünf selbstständige Wehren. Bis 1994 waren die alten Gerätehäuser noch im Betrieb. Erst als das neue Gerätehaus in Wittenhofen gebaut wurde, wurde alles dort zusammengelegt. Informationen im Internet: feuerwehr.deggenhausertal.de

