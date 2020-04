Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 50-jähriger Lkw-Fahrer zum Überholen angesetzt und übersah hierbei vermutlich die von hinten herannahende Motorradfahrerin, die ihrerseits gerade im Begriff war, den Lastwagen zu überholen. Um eine Kollision mit dem Lastwagen zu vermeiden, wich die 31-Jährige nach links in die Grünfläche aus.

Hier konnte sie sich laut Polizei zunächst noch kurz auf ihrer Maschine halten, verlor dann aber die Kontrolle über ihr Motorrad und überschlug sich. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.