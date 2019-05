In der Pfarrkirche Maria Königin in Untersiggingen haben 25 Kinder in Begleitung ihrer Verwandten und Freunde die Heilige Kommunion gefeiert. Nach einem gemeinsamen Gebet im Pfarrhaus gab es eine kleine Prozession zum nahegelegenen Gotteshaus, die vom Musikverein Roggenbeuren begleitet wurde.

Die Namen der Kommunionkinder: Fabian Felix, Jonas Felix, Amelie Geister, Victoria Hügle, Linus Jegler, Pius Lang, Michelle Oberndörfer, Jonna Rädler, Kiara Rinkenburger, Johannes Rist, Marie Schwarz, Jannik Heigle, Hanna Mack, Tomke Plica, Felix Schnell, Sandro Steuer, Fabian Thomas, Elinavon Möllendorf, Amelie Haag, Elisa Jack, Mila Moser, Arina Rist, Lasse Schneider und Noah Staible.