Die lange und intensive Vorbereitung hat sich für die drei Musikvereine sowie die Jugendkapelle in Deggenhausertal ausgezahlt. Für ihr alle drei Jahre stattfindendes Gemeinschaftskonzert am Samstag durften sie reichlich Lohn in Form von Applaus und Jubelrufen einstecken. Jede Kapelle möchte zu diesem Anlass unter Beweis stellen, was sie zu bieten hat. Gemeinsam mit den Dirigenten wurden Stücke ausgewählt, die das Publikum unterhalten und sowohl einzelne Musiker, als auch die jeweiligen Register technisch fordern wollten. Egbert Benz, stellvertretender Präsident des Blasmusikverbands Bodenseekreises, meinte: "Es ist eine tolle Sache, diese generationenübergreifende Musikvielfalt hier im Deggenhausertal zu erleben."

Deggenhausertal Jugendkapelle Deggenhausertal feiert 20. Geburtstag mit Konzert Das könnte Sie auch interessieren

Handwerklich und klanglich bekam das Publikum Musik auf hohem Niveau zu hören. Alle Kapellen überzeugten mit klarer Abstimmung im Wechsel- und Zusammenspiel der einzelnen Register. Zudem merkte oder hörte man den Spaß, den die Musiker allesamt einbrachten. Bei den Roggenbeurenern war es unbestreitbar das wuchtig inszenierte Titelthema aus "Pirates of the Caribbean", das bei den Zuschauern gleich die Bilder eines sich durch die Takelage schwingenden Captain Jack Sparrow wachrief.

Markus Jegler vom Musikverein Roggenbeuren bot ein gefühlvolles Tuba-Solo. | Bild: Jan Manuel Heß

Zu Piraten und nach Afrika

Ähnlich verhielt es sich mit "Jambo Africa", das die Musiker aus Homberg-Limpach nicht nur instrumental, sondern auch stimmlich präsentierten. Heitere afrikanische Klänge und dazu ein gesungenes "Hakuna Matata" (frei: alles in bester Ordnung) überzeugten. Der Musikverein Deggenhausen-Lellwangen sorgte mit seinem "Lord of the Dance" für unzählige rhythmisch mitwippende Füße, es fehlten eigentlich nur 50 irische Stepptänzer, die vor der Bühne loslegten.

Mit Bravour absolvierte Alexander Hug seine Feuertaufe am Dirigentenpult des Musikvereins Roggenbeuren. | Bild: Jan Manuel Heß

Besonders viel Applaus gab es für Alexander Hug, der gerade erst den Dirigentenlehrgang absolviert. Weil jedoch Milan Nemec erkrankt ist, erfuhr Hug vor zwei Wochen, dass er beim Gemeinschaftskonzert am Dirigentenpult stehen soll. Souverän – ja fast schon routiniert wirkend – meisterte er seine Feuertaufe am Taktstock, von Nervosität keine Spur. "Es war gar nicht so aufregend, wie ich befürchtete. Als es erstmal lief, lief es richtig gut."

Das Trompetenregister des Musikvereins Homberg-Limpach war wie alle anderen mit viel Spaß und Können dabei. | Bild: Jan Manuel Heß

Den Abend hatte zuvor die Jugendkapelle unter der Leitung von Elmar Reisch eröffnet. Sie bot unter anderem Höhepunkte aus den Harry-Potter-Filmen und beeindruckten mit einem tadellosen "Bolero" von Ravel. "Ein wirklich perfekter und gelungener Abend", resümierte Karl-Heinz Bentele. Bürgermeister Fabian Meschenmoser, selbst gelernter Schlagzeuger, erzählte: "Bei Lord of the Dance musste ich auf dem Tisch glatt mittrommeln."

Das Gemeinschaftskonzert In Deggenhausertal gibt es drei Musikvereine, Deggenhausen-Lellwangen, Roggenbeuren und Homberg-Limpach, die alle drei Jahre ein großes Gemeischaftskonzert in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen veranstalten. Dadurch möchte man die musikalische Vielfalt und das Können einem großen Publikum präsentieren. Auch die gemeinsame Jugendkapelle der drei Vereine unter der Leitung von Elmar Reisch ist mit dabei und eröffnet traditionell den Konzertabend. Das nächste Konzert findet 2021 statt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein